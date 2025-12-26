جریمه ۵ هزار دلاری حریف ایران در جام جهانی توسط CAF

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال مصر در گروه B جام ملتهای آفریقا با تیمهای آفریقای جنوبی، آنگولا و زیمباوه همگروه است و مصریها در اولین بازی موفق شدند زیمباوه را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهند و عصر امروز جمعه ۵ دی در دومین بازی گروهی خود به مصاف آفریقای جنوبی میرود.
در همین حال کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF) به دلیل عدم پاسخگویی بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی مصر به رسانهها، فدراسیون فوتبال این کشور را به پرداخت ۵ هزار دلار جریمه محکوم کرد.
پس از پایان مسابقه با زیمباوه، تمامی اعضای کاروان مصر بدون پاسخ به سوالات خبرنگاران از مقابل رسانهها عبور کردند که این اقدام، نقض آشکار تعهدات رسانهای تعیینشده از سوی کنفدراسیون فوتبال آفریقا به شمار میرود.
لازم به ذکر است که تیم ملی فوتبال مصر یکی از حریفان ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ است.
