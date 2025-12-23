پیروزی آفریقای جنوبی و توقف مالی مقابل زامبیا

به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های فوتبال آفریقا شامگاه دوشنبه اول دی با برگزاری سه بازی پیگیری شد که تیم‌های مالی و زامبیا در گروه A رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. لاسین سینایوکو در دقیقه ۶۱ برای مالی و پاتسون داکا در دقیقه ۲+ ۹۰ برای زامبیا در این بازی گلزنی کردند. همچنین ال بیلال توره یک ضربه پنالتی را هم برای مالی از دست داد.

در اولین بازی این گروه هم تیم‌های ملی مراکش و کومور روز یکشنبه و در افتتاحیه این مسابقات به مصاف هم رفتند که مراکشی‌های میزبان موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

در دیگر بازی شب گذشته، تیم‌های ملی فوتبال آفریقای جنوبی و آنگولا در گروه B به مصاف هم رفتند که آفریقای جنوبی موفق به شکست حریف خود شد. اپولیس و لایل فاستر به ترتیب در دقایق ۲۱ و ۷۹ برای آفریقای جنوبی و شو در دقیقه ۳۵ برای آنگولا در این بازی گلزنی کردند. در دیگر بازی گروه B هم تیم‌های مصر و زیمباوه رو در روی هم قرار گرفتند که مصری‌ها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را از پیش رو بردارند.

نتایج دیدارهای جام ملت‌های آفریقا در دوشنبه اول دی به شرح زیر است:

* مالی یک - زامبیا یک

* آفریقای جنوبی ۲ - آنگولا یک

* مصر ۲ - زیمباوه یک



جدول گروه A جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵