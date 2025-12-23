  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۱

جام ملت‌های آفریقا - مراکش

پیروزی آفریقای جنوبی و توقف مالی مقابل زامبیا

پیروزی آفریقای جنوبی و توقف مالی مقابل زامبیا

تیم فوتبال آفریقای جنوبی موفق شد اولین حریف خود در جام ملت های آفریقا ۲۰۲۵ را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جام ملت‌های فوتبال آفریقا شامگاه دوشنبه اول دی با برگزاری سه بازی پیگیری شد که تیم‌های مالی و زامبیا در گروه A رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. لاسین سینایوکو در دقیقه ۶۱ برای مالی و پاتسون داکا در دقیقه ۲+ ۹۰ برای زامبیا در این بازی گلزنی کردند. همچنین ال بیلال توره یک ضربه پنالتی را هم برای مالی از دست داد.

در اولین بازی این گروه هم تیم‌های ملی مراکش و کومور روز یکشنبه و در افتتاحیه این مسابقات به مصاف هم رفتند که مراکشی‌های میزبان موفق شدند با نتیجه ۲ بر صفر حریف خود را شکست دهند.

در دیگر بازی شب گذشته، تیم‌های ملی فوتبال آفریقای جنوبی و آنگولا در گروه B به مصاف هم رفتند که آفریقای جنوبی موفق به شکست حریف خود شد. اپولیس و لایل فاستر به ترتیب در دقایق ۲۱ و ۷۹ برای آفریقای جنوبی و شو در دقیقه ۳۵ برای آنگولا در این بازی گلزنی کردند. در دیگر بازی گروه B هم تیم‌های مصر و زیمباوه رو در روی هم قرار گرفتند که مصری‌ها موفق شدند با نتیجه ۲ بر یک حریف خود را از پیش رو بردارند.

نتایج دیدارهای جام ملت‌های آفریقا در دوشنبه اول دی به شرح زیر است:

* مالی یک - زامبیا یک
* آفریقای جنوبی ۲ - آنگولا یک
* مصر ۲ - زیمباوه یک

پیروزی آفریقای جنوبی و توقف مالی مقابل زامبیا
جدول گروه A جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵
پیروزی آفریقای جنوبی و توقف مالی مقابل زامبیا
جدول گروه B جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۵

کد خبر 6698870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها