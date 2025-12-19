استعدادیابی و انتخاب بازیکنان برای تیم فوتبال جوانان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کادرفنی تیم جوانان ایران با استفاده از بانک اطلاعاتی موجود از بازیکنان زیر ۲۰ سال اقدام به برگزاری اردوهای انتخابی تستی در آذرماه گرفت تا با حضور در مرکز ملی بتوانند توانایی‌های خود را به حسین عبدی سرمربی تیم نشان دهند.

عبدی علاوه بر بررسی عملکرد بازیکنان در اردوهای برگزار شده در آذرماه برای انتخاب بازیکنان نخبه به طور مرتب همراه با دستیارانش در بازی‌های لیگ استان تهران و بازی‌های کشوری حضور داشت.

شایان ذکر است روند کشف استعدادها در زمستان پیش رو نیز ادامه دارد تا بازیکنان منتخب برای افتخار پوشیدن پیراهن ملی تلاش کنند.

دور جدید اردوی تیم ملی جوانان ایران در دی ماه با نفرات جدید ادامه خواهد داشت تا نفرات بیشتری مورد رصد مربیان قرار بگیرند.