تراکتور - پرسپولیس؛ فینال زودرس با ستاره های سرخ/ خداحافظی تلخ یک مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال تراکتور و پرسپولیس از ساعت ۱۶:۱۵ امروز پنجشنبه در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه یادگار امام تبریز در حالی برگزار می‌شود که بدون شک از این دیدار می‌توان به عنوان فینال زودهنگام این دوره از مسابقات یاد کرد.

سال‌ها جابه‌جایی بازیکنان سرشناس بین دو باشگاه، رقابت فشرده در لیگ برتر و حساسیت اخیر بین هواداران دو تیم باعث شده تا فضای این مسابقه رنگ و بویی بالاتر از یک دیدار معمولی بگیرد. جابه‌جایی‌هایی که هرگز با بدرقه‌ای آرام و بدون حاشیه از سوی هواداران همراه نبود.

شرایط دو تیم پیش از بازی

شاگردان دراگان اسکوچیچ و اوسمار ویه‌را خیلی زود در جام حذفی و در شرایطی که رقابت نزدیکی در لیگ برتر دارند و به‌خوبی از نقاط قوت و ضعف یکدیگر هم آگاه هستند مقابل هم قرار گرفتند. همین شناخت متقابل، احتمال یک بازی تاکتیکی، فشرده و کم‌اشتباه را افزایش داده است.

تراکتور در این مسابقه احتمالاً ایگور پوستونسکی و صادق محرمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت. غیبت‌هایی که می‌تواند بر تعادل میانه میدان و ساختار دفاعی میزبان تأثیرگذار باشد.

پرسپولیس هم تنها امید عالیشاه را در لیست غایبان خود به دلیل اخراج در آخرین بازی فصل گذشته جام حذفی مقابل سپاهان می‌بیند. او که چند فصلی است در تبریز با تراکتور بازی نمی‌کند این بار هم غایب خواهد بود تا نبود او همچنان برای سرخ‌ها خبر تلخ باشد.

چهره‌های کلیدی مسابقه

در چارچوب دروازه‌ها، تقابل غیرمستقیم علیرضا بیرانوند و پیام نیازمند می‌تواند یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل بازی باشد. هر دو دروازه‌بان سابقه درخشش در دیدارهای بزرگ را دارند و در مسابقه‌ای که ممکن است با موقعیت‌های محدود همراه باشد، نقش آن‌ها پررنگ‌تر از همیشه خواهد بود بخصوص اینکه هر کدام در فاصله کمتر از ۶ ماه تا شروع جام جهانی دنبال به رخ کشیدن توانایی‌های خود برای ایستادن در چارچوب دروازه تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ هستند.

در خط حمله تراکتور، نگاه‌ها به امیرحسین حسین‌زاده به عنوان بازیکنی که یکی از مؤثرترین مهره‌های تهاجمی تراکتور در فصل جاری بوده و انگیزه زیادی برای تکرار درخشش مقابل پرسپولیس دارد دوخته شده است. در سمت مقابل، علی علیپور پس از چند هفته نه‌چندان پرفروغ، این دیدار را فرصتی ایده‌آل برای بازگشت به روزهای اوج و گلزنی دوباره می‌بیند. دو مهاجمی که پیراهن تیم ملی را به عنوان یکی از مسافران جام جهانی ۲۰۲۶ می‌خواهند و دوئل آنها می‌تواند جذاب‌تر از همیشه باشد.

فراتر از یک حذف!

با توجه به شرایط دو تیم، حساسیت سکوها، سابقه تقابل‌های جنجالی و اهمیت صعود به مراحل بالاتر جام حذفی، انتظار می‌رود مسابقه امروز با احتیاط، تمرکز بالا و کم‌ترین اشتباه ممکن از سوی هر دو تیم دنبال شود. نتیجه این دیدار نه‌تنها یکی از مدعیان قهرمانی جام حذفی را خیلی زود از گردونه رقابت‌ها حذف می‌کند، بلکه می‌تواند بر روند روحی و روانی دو تیم در ادامه فصل نیز تأثیرگذار باشد. در حقیقت همه چیز مهیا برای یک نبرد سنگین، پرتنش و سرنوشت‌ساز در تبریز است. جایی که کوچک‌ترین جزئیات می‌تواند تعیین‌کننده فاتح این دوئل بزرگ باشد.