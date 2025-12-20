صادق: کریدورهای ترانزیتی محور تبدیل ایران به هاب لجستیک است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۲۹ آذر) در آئین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل با بیان اینکه کریدورها در اولویت برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی قرار دارند، گفت: تلاش ما این است که با نگاه و تأکید رئیس‌جمهور، ایران بار دیگر به جایگاه هاب لجستیک و هاب ترانزیت منطقه بازگردد.

وی افزود: تبدیل ایران به هاب ترانزیت و لجستیک، نیازمند تمرکز ویژه بر کریدورهای حمل‌ونقلی است و این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش دیپلماسی حمل‌ونقل در تحقق این هدف، بیان کرد: دیپلماسی حمل‌ونقل و ترانزیت، با همراهی و تلاش همکاران ما در وزارت امور خارجه، به‌صورت جدی دنبال می‌شود و آشتی دوباره و عملیاتی شدن همکاری‌های حمل‌ونقلی با کشورهای همسایه، در تمامی برنامه‌های کاری ما جایگاه ویژه‌ای دارد.

صادق ادامه داد: این رویکرد مبتنی بر توسعه تعاملات منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل، یکی از الزامات اصلی تقویت جایگاه ترانزیتی ایران است و در تمامی سطوح برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی، تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که موانع پیش‌روی بخش خصوصی برداشته شود؛ اگر قرار نیست اقدام خاصی انجام دهیم، حداقل مشکلی هم ایجاد نکنیم. اصل تسهیل‌گری در تمام برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و به‌صورت عملیاتی دنبال می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه، یادآور شد: نمونه این تسهیل‌گری، اضافه شدن ۲ هزار صندلی در صنعت هوایی طی یک هفته گذشته، انعقاد قراردادهای جدید با بخش خصوصی در حوزه ریلی، حوزه راه و آزادراه‌ها و همچنین قراردادهای مرتبط با توسعه ریل است.

صادق تصریح کرد: بسته‌های سرمایه‌گذاری جدید در حوزه حمل‌ونقل، طی دو ماه آینده رونمایی خواهد شد و هدف از این بسته‌ها، جذب سرمایه بخش خصوصی و شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیربنایی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در این هفته که بار دیگر فعالان صنعت حمل‌ونقل گرد هم آمده‌اند، بتوانم با شفافیت اعلام کنم که همه فعالان این حوزه، با پایبندی به پیمان خود با آرمان‌های امام راحل، پای کار مردم ایستاده‌اند