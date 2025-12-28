به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه آزادراهی کنارگذر شمالی، با بیان اینکه این پروژه به مراحل پایانی نزدیک شده، گفت: باید از هم اکنون برای نگهداری و بهرهبرداری آن برنامهریزی کنیم.
وی ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران این پروژه، افزود: کار بزرگی انجام شده و با وجود مشکلات، اجرای این پروژه عظیم بازتابی از وضعیت بخش خصوصی در کشور است.
صادق پیگیری استاندار البرز و همراهی دولت، همچنین جدیت شهرداری کرج و همکاری سازمان ملی زمین و مسکن را علت اصلی باز شدن گرههای کور این پروژه عنوان کرد و گفت: برای نخستین بار این سازمان وارد پروژهای در حوزه راهسازی شده است. پیشتر تلاشهای زیادی برای پیوند دادن این سازمان با پروژههای راه و شهرسازی صورت گرفت اما به دلیل ساختار و فرایندهای طولانی، محقق نشد. اکنون این ورود، تجربهای تازه و ارزشمند برای اقدامات آینده در حوزه راه و مسکن است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پل «اکسترادوز» کنارگذر شمالی کرج نه تنها در کشور بلکه در منطقه شاخص است و ویژگیهای فنی و پشتیبانی آن متفاوت است. بنابراین همه دستگاهها باید با هم همکاری کنند تا این پروژه به سرانجام برسد.
وی خطاب به پیمانکار پروژه و با اشاره به پیگیریهای مجدانه برای رفع مشکلات از همان بازدید اول اظهار کرد: شهرداری، استانداری و وزارتخانه همه در یک جبهه هستند و هدفشان دستیابی به نتیجه در کمترین زمان ممکن است و تجربه این پروژه بسیار ارزشمند خواهد بود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به موضوع روشهای تأمین مالی مولدسازی در پروژه کنارگذر شمالی، بر ضرورت تکمیل آن تا پایان امسال تأکید کرد و گفت: این پروژه نماد توان مهندسان، کارگران و مشاوران ایرانی است؛ زیرا هیچیک از نیروهای کار آن خارجی نیستند و حتی استفاده از تجهیزات خارجی نیز توسط جوانان ایرانی مدیریت و بهرهبرداری شده است.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: از پیمانکاران میخواهم با همان جدیت گذشته ادامه دهند تا این طرح در موعد مقرر به نتیجه برسد. دولت نیز متعهد است در صورت نیاز، حمایتهای مالی لازم را انجام دهد تا هیچ مانعی در مسیر تکمیل پروژه باقی نماند.
