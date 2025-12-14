به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نمایشگاه حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز (یکشنبه، ۲۳ آذر) با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزارتخانه و رؤسای انجمنها و اتحادیههای مرتبط، در مصلای امام خمینی (ره) افتتاح شد.
کاهش غرفههای دولتی، انتخاب آگاهانه برای تقویت بخش خصوصی است
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در آئین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: صنعت حملونقل و لجستیک از صنایع بسیار مهم کشور به شمار میرود و فعالان متعددی در زنجیره آن نقشآفرینی میکنند. در دورههای گذشته، بزرگترین غرفههای نمایشگاه به مدیران و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص داشت، اما در نهمین دوره، حضور حداقلی غرفههای دولتی نتیجه یک انتخاب آگاهانه است که با هدف واگذاری فضای نمایشگاه به بخش خصوصی، نخبگان صنعتی و فعالان حوزه حملونقل انجام شد تا امکان عرضه محصولات و خدمات آنان فراهم شود.
وی تأکید کرد: این رویکرد به معنای عدم حضور مدیران دولتی نیست، بلکه مأموریت ویژهای برای مدیران حوزه حملونقل تعریف شده تا حضوری پررنگتر و تعاملیتر در غرفههای بخش خصوصی داشته باشند و شنونده مطالبات و پیشنهادهای فعالان این صنعت باشند.
صادق افزود: حضور وزارت راه و شهرسازی در این دوره از نمایشگاه، حضوری فراگیر، تعاملی و مبتنی بر گفتگو خواهد بود و این رویکرد میتواند به پربارتر شدن نمایشگاه و تحقق اهداف آن کمک کند. معرفی فناوریهای نوین، توسعه هوشمندسازی و تمرکز ویژه بر هوش مصنوعی از مهمترین محورهای این نمایشگاه است که میتواند در تمام سطوح صنعت حملونقل گرهگشا و کارآمد باشد.
وی ادامه داد: تقویت جایگاه لجستیکی ایران، شناسایی نیازهای ملی و تطبیق آن با توانمندیهای داخلی، از دیگر اهداف اصلی این رویداد است تا ظرفیتهای موجود کشور برای پاسخ به نیازهای حوزه حملونقل بهدرستی معرفی شود.
وزیر راه و شهرسازی توسعه همکاریهای ملی و بینالمللی حملونقل را یکی از اهداف محوری نمایشگاه دانست و گفت: این همکاریها بر پایه دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه شکل میگیرد و میتواند نقش مهمی در ارتقای موقعیت ترانزیتی ایران ایفا کند.
وی تاکید کرد: دیپلماسی اقتصادی یکی از ارکان اساسی توسعه حملونقل و ترانزیت است و گفتمان فعال در این حوزه، زمینهساز تقویت روابط ایران با کشورهای همسایه و کشورهای همسایهِ همسایه خواهد بود که نتایج آن در قالب تفاهمنامهها، توافقها و قراردادهای عملیاتی قابل مشاهده است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در این برنامه، شاخصها و اعداد کمی مشخصی برای حوزه حملونقل پیشبینی شده که امکان ارزیابی و پایش عملکرد را فراهم میکند و دیپلماسی فعال حملونقل، یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی این برنامه به شمار میرود.
صادق افزود: تسهیلگری دولت، محور اصلی اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه حملونقل است و این رویکرد در همین نمایشگاه نیز بهوضوح دیده میشود، هرچند تحقق کامل آن نیازمند پیگیریهای مستمر پس از نمایشگاه است.
وی تکمیل حلقههای مفقوده کریدورهای ترانزیتی را از مأموریتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: تکمیل کریدورهای شمال - جنوب و شرق - غرب، از جمله شاخه شرقی و غربی کریدور شمال جنوب، اتصال ریلی زاهدان، تملک اراضی برای اتصال ریل رشت - آستارا و پروژه شلمچه بصره از مهمترین اقدامات در این حوزه است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: فعالسازی دیپلماسی حملونقل در قالب پیمانهای بینالمللی از جمله شانگهای، بریکس و اوراسیا، از مأموریتهای ویژه وزارتخانه است و در تمام تعاملات با کشورهای پیرامونی، بر دیپلماسی فعال ترانزیت و حملونقل تأکید میشود.
صادق با اشاره به تشکیل ستاد ملی ترانزیت اشاره کرد و گفت: جلسات این ستاد برگزار شده، سند آن به تصویب رسیده و بهزودی ابلاغ خواهد شد که میتواند نقش مؤثری در کاهش بروکراسیها و تسهیل فرآیندها در حوزه حملونقل و ترانزیت کشور ایفا کند.
وی با تأکید بر حمایت همهجانبه از سرمایهگذاری و سرمایههای بخش خصوصی گفت: مهمترین مأموریت دولت، کاهش مداخله و تمرکز بر تسهیلگری برای فعالان بخش خصوصی است و حتی در برخی موارد، تنظیمگری میتواند به برخوردهای قلدرمآبانه از سوی دولت منجر شود، از این رو مسیر صحیح، پیشبرد امور با محوریت تسهیلگری و همراهی با بخش خصوصی است.
عضو کابینه دولت چهاردهم افزود: در حوزه پایانههای مرزی نیز با تأکیدات رئیسجمهور، تلاش بر این است که مرزها به محل عبور تبدیل شوند نه توقف، و اجرای پنجره واحد در حوزه گمرکی، میتواند گام بلندی در کاهش زمان رفتوآمد و تسهیل فرآیندهای مرزی باشد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دو موضوع راهبردی دیگر تصریح کرد: شکلگیری صندوق حملونقل بهصورت جدی، یکی از مطالبات چندساله بخش خصوصی است که بسیاری از پیگیریها و حمایتها از طریق این صندوق انجام خواهد شد و در کنار آن، تکمیل طرح جامع حملونقل که سالها مطالبه فعالان این حوزه بوده، با جدیت در حال پیگیری است و در ماههای آینده اخبار امیدوارکنندهای در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد: حضور پررنگ و حداکثری بخش خصوصی در این نمایشگاه، با وجود همه محدودیتها، این باور را تقویت میکند که آینده صنعت حملونقل با همافزایی، تسهیلگری مؤثر و حل مسائل فعالان بخش خصوصی روشن خواهد بود.
صادق در پایان خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند جسارت در تصمیمگیری و شجاعت در اجراست و با وجود همه فشارها و هجمهها، این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.
