به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت اورژانس، مأموریتها، حوادث ترافیکی و آلودگی هوا پرداخت. وی با اشاره به اینکه در روزهای آلودگی هوا تماسهای مردمی و مأموریتهای اورژانس تا ۱۵ درصد افزایش مییابد، گفت که مرگ ناگهانی ناشی از آلودگی هوا کم است، اما آثار بلندمدت آن بر بیماران قلبی و ریوی و گروههای پرخطر مانند سالمندان و کودکان بسیار جدی است.
رئیس اورژانس استان تهران با بیان اینکه بیشترین مأموریتهای این سازمان مربوط به حوادث قلبی و پس از آن حوادث ترافیکی است، اعلام کرد: طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۵۴ هزار مصدوم تصادفات و ۸۵۰ فوتی ناشی از حوادث ترافیکی در استان تهران ثبت شده است.
موتورسواران بیشترین قربانیان تصادفات
وی تأکید کرد که بخش عمده قربانیان این حوادث، موتورسواران هستند و علت اصلی آن، سرعت غیرمجاز، هیجان کاذب و فرهنگ غلط رانندگی است و برخلاف تصور عمومی، اوج حوادث ترافیکی در تهران نه صبح زود بلکه بین ساعت ۱۶ تا ۲۱ رخ میدهد و دلیل آن خستگی، خروج مردم از محل کار و هیجان رانندگی جوانان است.
رئیس اورژانس استان تهران به مشکلات تماسهای تلفنی با ۱۱۵ نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۸۰ هزار تماس مزاحم ثبت شده است که میتواند جان بیماران واقعی را به خطر بیندازد و با همکاری قوه قضائیه، مسدودسازی خطوط و اعمال جرایم سنگین برای تماسهای مزاحم در حال اجراست.
وی همچنین به خدمات پیشرفته اورژانس تهران اشاره کرد و توضیح داد: این خدمات شامل استفاده از تلهکاردیولوژی برای ارسال نوار قلب بیماران به متخصصان قلب، انتقال هوایی رایگان بیماران از استانهای دور به تهران، انجام زایمانهای موفق تلفنی و هوایی و کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از سکتههای قلبی است و هزینه هر مأموریت هوایی گاه به ۳ میلیارد تومان میرسد اما تمامی خدمات بهصورت رایگان به مردم ارائه میشود.
رئیس اورژانس تهران به کمبودهای این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: استان تهران با کمبود حدود ۴۰۰ پایگاه اورژانس مواجه است و روزانه حدود ۱۱ هزار تماس و ۴ هزار مأموریت توسط نزدیک به ۳۸۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی مدیریت میشود که فشار کاری و روانی بسیار بالایی بر همکاران تحمیل میکند و با وجود همه این مشکلات، همکارانش با تمام توان در تلاش برای نجات جان مردم هستند و این تلاش باید مورد توجه و همراهی مردم قرار گیرد.
توکلی در پایان توصیه کرد: مردم در شرایط اورژانسی خونسردی خود را حفظ کرده، بهموقع با ۱۱۵ تماس گرفته، اطلاعات دقیق ارائه کنند و از تجمع یا فیلمبرداری در صحنههای امدادی خودداری کنند و اورژانس متعلق به مردم است و با وجود همه کمبودها و چالشها، کارکنان این سازمان با تمام توان برای خدمترسانی و نجات جان هموطنان تلاش میکنند.
