  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

افزایش مأموریت‌های اورژانس تهران در روزهای آلوده

افزایش مأموریت‌های اورژانس تهران در روزهای آلوده

رئیس اورژانس استان تهران اعلام کرد: تماس‌ها و مأموریت‌های این سازمان در روزهای آلودگی هوا تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران، در یک برنامه تلویزیونی به بررسی وضعیت اورژانس، مأموریت‌ها، حوادث ترافیکی و آلودگی هوا پرداخت. وی با اشاره به اینکه در روزهای آلودگی هوا تماس‌های مردمی و مأموریت‌های اورژانس تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، گفت که مرگ ناگهانی ناشی از آلودگی هوا کم است، اما آثار بلندمدت آن بر بیماران قلبی و ریوی و گروه‌های پرخطر مانند سالمندان و کودکان بسیار جدی است.

رئیس اورژانس استان تهران با بیان اینکه بیشترین مأموریت‌های این سازمان مربوط به حوادث قلبی و پس از آن حوادث ترافیکی است، اعلام کرد: طی ۱۰ ماه گذشته بیش از ۵۴ هزار مصدوم تصادفات و ۸۵۰ فوتی ناشی از حوادث ترافیکی در استان تهران ثبت شده است.

موتورسواران بیشترین قربانیان تصادفات

وی تأکید کرد که بخش عمده قربانیان این حوادث، موتورسواران هستند و علت اصلی آن، سرعت غیرمجاز، هیجان کاذب و فرهنگ غلط رانندگی است و برخلاف تصور عمومی، اوج حوادث ترافیکی در تهران نه صبح زود بلکه بین ساعت ۱۶ تا ۲۱ رخ می‌دهد و دلیل آن خستگی، خروج مردم از محل کار و هیجان رانندگی جوانان است.

رئیس اورژانس استان تهران به مشکلات تماس‌های تلفنی با ۱۱۵ نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۱۸۰ هزار تماس مزاحم ثبت شده است که می‌تواند جان بیماران واقعی را به خطر بیندازد و با همکاری قوه قضائیه، مسدودسازی خطوط و اعمال جرایم سنگین برای تماس‌های مزاحم در حال اجراست.

افزایش مأموریت‌های اورژانس تهران در روزهای آلوده

وی همچنین به خدمات پیشرفته اورژانس تهران اشاره کرد و توضیح داد: این خدمات شامل استفاده از تله‌کاردیولوژی برای ارسال نوار قلب بیماران به متخصصان قلب، انتقال هوایی رایگان بیماران از استان‌های دور به تهران، انجام زایمان‌های موفق تلفنی و هوایی و کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از سکته‌های قلبی است و هزینه هر مأموریت هوایی گاه به ۳ میلیارد تومان می‌رسد اما تمامی خدمات به‌صورت رایگان به مردم ارائه می‌شود.

رئیس اورژانس تهران به کمبودهای این سازمان نیز اشاره کرد و گفت: استان تهران با کمبود حدود ۴۰۰ پایگاه اورژانس مواجه است و روزانه حدود ۱۱ هزار تماس و ۴ هزار مأموریت توسط نزدیک به ۳۸۰۰ نیروی عملیاتی و ستادی مدیریت می‌شود که فشار کاری و روانی بسیار بالایی بر همکاران تحمیل می‌کند و با وجود همه این مشکلات، همکارانش با تمام توان در تلاش برای نجات جان مردم هستند و این تلاش باید مورد توجه و همراهی مردم قرار گیرد.

توکلی در پایان توصیه کرد: مردم در شرایط اورژانسی خونسردی خود را حفظ کرده، به‌موقع با ۱۱۵ تماس گرفته، اطلاعات دقیق ارائه کنند و از تجمع یا فیلم‌برداری در صحنه‌های امدادی خودداری کنند و اورژانس متعلق به مردم است و با وجود همه کمبودها و چالش‌ها، کارکنان این سازمان با تمام توان برای خدمت‌رسانی و نجات جان هموطنان تلاش می‌کنند.

کد خبر 6699323
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها