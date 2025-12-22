  1. سلامت
وقوع ۱۷ سانحه اتوبوسی در آذرماه؛ ۲۲ جان باخته و ۲۵۰ مصدوم

سازمان اورژانس کشور از وقوع ۱۷ حادثه تصادف و واژگونی اتوبوس در آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: در آذرماه سال جاری، ۱۷ مورد تصادف و واژگونی اتوبوس‌ها در محورهای مواصلاتی کشور به وقوع پیوسته که متأسفانه این حوادث منجر به جان‌باختن ۲۲ نفر و مصدومیت ۲۵۰ نفر شده است.

از مجموع حوادث رخ‌داده، ۸ مورد مربوط به واژگونی اتوبوس‌ها، ۷ مورد ناشی از تصادف اتوبوس با سایر وسایل نقلیه و ۲ مورد نیز بر اثر انحراف اتوبوس‌ها از مسیر بوده است.

از مجموع ۲۵۰ مصدوم، ۲۱۵ نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و سایر مصدومان نیز در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.

همچنین در جریان این حوادث، ۸۱ دستگاه آمبولانس، اتوبوس‌آمبولانس و خودروی امدادی از سوی سازمان اورژانس کشور به محل سوانح اعزام شده است.

این آمار در شرایطی ثبت شده که میزان بارندگی و شرایط جوی نامساعد هنوز به سطحی نرسیده است که بتوان افزایش سوانح را به آن نسبت داد. از این‌رو، رعایت دقیق نکات ایمنی از سوی رانندگان، به‌ویژه حفظ سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در حالت خواب‌آلودگی، امری ضروری و حیاتی است.

