به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه مراسم تودیع حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی از مدیریت کل تبلیغات اسلامی هرمزگان، با حضور جمعی از مسئولان استانی، فرهنگیان و فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد.

حقانی به وحدت بی‌نظیر رزمندگان در آن دوره اشاره کرد و گفت: در زمان جنگ به علت دشمن مشترک، مجبور بودیم در مقابل او محکم بایستیم. در آن میدان، ضعف‌ها، ترس‌ها، شجاعت‌ها و اشک‌های هم را دیدیم. مهم نبود که طرف مقابل ما دکتر بود، سردار بود، سبزی‌فروش بود، آیت‌الله بود یا کارگر. دشمن واحد، ما را متحد کرده بود و این وحدت، رمز پیروزی بود.

وی این الگو را درس بزرگی برای امروز دانست و افزود: ما بچه حزب‌اللهی‌های امروز، گاهی دشمن مشترک را فراموش می‌کنیم و آن‌قدر دنبال ایراد در کارهای همدیگر می‌گردیم که دنبال وحدت واقعی نمی‌گردیم. برخی منیت‌های سازمانی و شخصی، گاهی مانند سد، مانع وحدت می‌شود.

راز موفقیت فراموشی نام‌ها و یکی شدن

مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی هرمزگان با تحلیل عملکرد اخیر در استان تصریح کرد: در مدتی که اینجا بودم، تمام ذهنم این بود که چه فرقی بین بخش‌های مختلف فرهنگی وجود دارد. احساس می‌کنم هر جا موفق بودیم و برکتی دیدیم، جایی بود که جریان‌های مردمی با هم یکی شدند و آن‌وقت یک کار جدی و بزرگ شکل می‌گیرد. این راز اتفاقات خوب بود.

حقانی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: اساساً این جلسه، جلسه حلالیت‌طلبی است. ما شرمنده‌ایم؛ شرمنده شهدا، شرمنده انقلاب اسلامی، شرمنده رهبری، شرمنده مردم، شرمنده از کار نکردن کافی در حوزه قرآن، فرهنگ و بزرگداشت شهدا. از همه کسانی که در این مسیر همراه ما بودند و از ضعف‌های ما گذشتند، صمیمانه طلب حلالیت می‌کنم.

وی از زحمات همکاران خود قدردانی کرد و گفت: این عزیزان، نیروهای جهادی، خوش‌فکر و مجاهدانی هستند که قابلیت‌های فراوانی دارند. از همه می‌خواهم به آن‌ها کمک کنند تا کارهای بزرگ‌تری در حوزه فرهنگی استان رقم بخورد.

حقانی در پایان با بیان این که ده سال در این استان با گروه‌های تبلیغی کار کرده است، گفت: انشاالله که در این مدت، خادم قرآن، خادم اهل بیت و خادم روحانیت بوده‌ام. از همه بابت هرگونه کوتاهی حلالیت می‌طلبم و برای همگی آرزوی توفیق و عاقبت بخیری دارم.