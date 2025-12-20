به گزارش خبرنگار مهر، آئین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با حضور شخصیتهای دینی و فرهنگی استان برگزار شد.
حجتالاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی با تجلیل از خدمات حجت الاسلام حقانی، بر اهمیت وحدت، جریانسازی مردمی و تکریم خادمان فرهنگی تأکید کرد.
معاون فرهنگی و راهبری استانها سازمان تبلیغات اسلامی با قدردانی از زحمات چندساله مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی استان، به بیان نکاتی کلیدی در مدیریت فرهنگی پرداخت.
تکریم خادمان؛ الگویی برای وحدت
حجتالاسلام و المسلمین عزت زمانی با اشاره به ابتکار عمل حجتالاسلام حقانی در برگزاری مراسمی جمعی برای تکریم دو خادم فرهنگی، این حرکت را قابل تقدیر توصیف کرد و گفت: این تکریم برای دو خادم در استان، یک نگاه زیباست.
گذار از حرکتهای فردی به جریانسازی مردمی
معاون فرهنگی و راهبری استانها سازمان تبلیغات اسلامی با تحلیل تحولات عرصه فرهنگی، خاطرنشان کرد: یک روزی حرکتهای تکی و فردی خیلی مهم بود. اما امروز، فعالان فرهنگی جریانهای عمومی مردمی را جمع میکنند، این تبدیل به یک الگوی جریانسازی فرهنگی بدون تصدیگری حاکمیت، با تجمیع ظرفیتها و جوششهای مردمی شده است.
حجتالاسلام و المسلمین عزت زمانی افزود: گفتن این آسان است، اما برنامهریزی و طراحی آن بسیار دشوار است.
تقدیر از درک عمیق و ایثار مدیریتی
این چهره فرهنگی با تقدیر از مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی، اظهار داشت: اینکه این آدم این فهم را دارد که عقب بکشد و دیگران را جلو بیندازد، بعد از چند سال به نتایج بزرگی میرسد. ما همیشه بدیها و اشکالات را میبینیم، اما باید این جلوههای زیبا را هم ببینیم.
جوانان پرورشیافته سرمایههای آینده انقلاب هستند
حجتالاسلام و المسلمین رضا عزت زمانی در بخش دیگری از سخنان خود به تربیت نسل جوان اشاره کرد و گفت: کادری که امروز در جریانهای مختلف تربیت شده، بدنه اصلی اداره آینده انقلاب است.
وی با بیان اینکه حدود ۲۸ دستاورد کلان در این مسیر شناسایی شده، این حرکت را «مسیری عمیق و رو به قله» توصیف کرد.
حجتالاسلام و المسلمین عزت زمانی در پایان با دعای سلامتی برای تمامی دستاندرکاران و خدمتگزاران عرصه فرهنگ، مجدداً از زحمات حجت الاسلام حقانی و همکارانش تقدیر کرد.
