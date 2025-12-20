پاسخگویی اورژانس ۱۱۵ کردستان به بیش از ۵۸۰۰ تماس در یک هفته

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با تشریح عملکرد اورژانس ۱۱۵ استان در هفته گذشته اظهار کرد: دیسپچ اورژانس ۱۱۵ کردستان طی این مدت پاسخگوی ۵ هزار و ۸۸۲ تماس تلفنی از سوی شهروندان بوده است.

وی افزود: از مجموع این تماس‌ها، کارشناسان واحد دیسپچ یک‌هزار و ۱۲۸ مورد مشاوره تلفنی ارائه کرده‌اند و همچنین یک‌هزار و ۵۱۸ مأموریت به پایگاه‌های عملیاتی اورژانس در سطح استان ابلاغ شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان با اشاره به معضل تماس‌های غیرضروری گفت: متأسفانه در هفته گذشته ۳۵۰ تماس مزاحمت با خطوط اورژانس ثبت شده که این امر موجب افزایش بار کاری همکاران و اختلال در روند پاسخگویی به تماس‌های واقعی و فوریت‌دار می‌شود.

هدایی در ادامه با اشاره به نوع مأموریت‌های انجام‌شده تصریح کرد: از مجموع مأموریت‌های ثبت‌شده، ۴۳۳ مورد مربوط به حوادث و یک‌هزار و ۸۵ مورد مربوط به بیماری‌ها بوده است که در این میان، بیماری‌های قلبی و تنفسی هر کدام با ۴۸ مأموریت، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان، از شهروندان خواست با خودداری از تماس‌های غیرضروری، مجموعه اورژانس ۱۱۵ را در ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به بیماران و مصدومان واقعی یاری کنند.