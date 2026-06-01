پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان با صدور اطلاعیه ای شرایط و فرآیند پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ را تبیین و تشریح کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع می‌رساند جذب و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰% برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیت‌دبیر شهیدرجائی» بر اساس «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد» و دستورالعمل اجرایی در رشته های: آموزش‌زبان‌فارسی؛ آموزش زبان انگلیسی؛ رفتار حرکتی ؛ آموزش تربیت بدنی؛ علوم قرآن و حدیث؛ فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ برنامه‌ریزی‌درسی؛ مدیریت‌آموزشی؛ علوم‌تربیتی گرایش آموزش و پرورش‌ابتدایی؛ روانشناسی‌تربیتی؛ آموزش‌شیمی، آموزش‌فیزیک؛ آموزش‌ریاضی ؛ آموزش زیست‌شناسی اجرا می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند پس از مطالعه دقیق آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی؛ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ لغایت تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود در سامانه استعداد درخشان به آدرس https://talent.cfu.ac.ir اقدام نمایند. لیست اسامی ۲۰ درصد برتر دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۰مقطع کارشناسی که واجد شرایط شرکت در این فراخوان هستند؛ در بخش «نحوه ثبت نام و تکمیل پرونده سامانه» بارگذاری شده است.

این تاریخ قابل تمدید نیست، لذا ضروری است داوطلبان، ثبت‌نام را به روزهای آخر موکول نفرمایند.