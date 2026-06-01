۱۱ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۵

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان آغاز شد

دانشگاه فرهنگیان در خصوص فرآیند پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان سال ۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰ درصد برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان، اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان با صدور اطلاعیه ای شرایط و فرآیند پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۴۰۵ را تبیین و تشریح کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع می‌رساند جذب و پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان سال۱۴۰۵ مقطع کارشناسی ارشد از بین ۲۰% برتر دانشجویان کارشناسی پیوسته «دانشگاه فرهنگیان» و «تربیت‌دبیر شهیدرجائی» بر اساس «آئین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد» و دستورالعمل اجرایی در رشته های: آموزش‌زبان‌فارسی؛ آموزش زبان انگلیسی؛ رفتار حرکتی ؛ آموزش تربیت بدنی؛ علوم قرآن و حدیث؛ فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ برنامه‌ریزی‌درسی؛ مدیریت‌آموزشی؛ علوم‌تربیتی گرایش آموزش و پرورش‌ابتدایی؛ روانشناسی‌تربیتی؛ آموزش‌شیمی، آموزش‌فیزیک؛ آموزش‌ریاضی ؛ آموزش زیست‌شناسی اجرا می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند پس از مطالعه دقیق آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی؛ از روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ لغایت تا پایان روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری مدارک خود در سامانه استعداد درخشان به آدرس https://talent.cfu.ac.ir اقدام نمایند. لیست اسامی ۲۰ درصد برتر دانشجویان ورودی مهر ۱۴۰۱ و بهمن ۱۴۰۰مقطع کارشناسی که واجد شرایط شرکت در این فراخوان هستند؛ در بخش «نحوه ثبت نام و تکمیل پرونده سامانه» بارگذاری شده است.

این تاریخ قابل تمدید نیست، لذا ضروری است داوطلبان، ثبت‌نام را به روزهای آخر موکول نفرمایند.

