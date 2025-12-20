  1. استانها
  2. فارس
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

قهرمانی تیم نجات غریق دانشگاه شیراز در مسابقات کشوری

قهرمانی تیم نجات غریق دانشگاه شیراز در مسابقات کشوری

شیراز-دانشگاه شیراز قهرمان مسابقات نجات غریق قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در رقابت‌های نجات غریق قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که با حضور ۱۳ تیم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، موفق شد کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

عناوین کسب شده ازسوی دانشجویان دانشگاه شیراز در این دوره از رقابت‌ها عبارت است از:

ماده پرتاب طناب: مقام اول ایده میمندی‌نژاد و آوا ضیا

ماده ۵۰ متر حمل آدمک، مقام اول آناهیتا بهبود

ماده ۲۰۰ متر با مانع، مقام سوم خانم پانیا رخ‌بخش

مقام اول ماده ۴×۵۰ تیمی با مانع: میمندی‌نژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخ‌بخش

مقام اول ماده ۴×۲۵ حمل آدمک تیمی: ایده میمندی‌نژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخ‌بخش

مربی تیم کیمیا نیک‌سرشت و سرپرست آن نیز زهره مسرور بود.

کد خبر 6696040

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها