قهرمانی تیم نجات غریق دانشگاه شیراز در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نجات غریق دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در رقابت‌های نجات غریق قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور که با حضور ۱۳ تیم از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور، به میزبانی دانشگاه خوارزمی برگزار شد، موفق شد کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند.

عناوین کسب شده ازسوی دانشجویان دانشگاه شیراز در این دوره از رقابت‌ها عبارت است از:

ماده پرتاب طناب: مقام اول ایده میمندی‌نژاد و آوا ضیا

ماده ۵۰ متر حمل آدمک، مقام اول آناهیتا بهبود

ماده ۲۰۰ متر با مانع، مقام سوم خانم پانیا رخ‌بخش

مقام اول ماده ۴×۵۰ تیمی با مانع: میمندی‌نژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخ‌بخش

مقام اول ماده ۴×۲۵ حمل آدمک تیمی: ایده میمندی‌نژاد، زهرا کشاورز شیرازی، آناهیتا بهبود، پانیا رخ‌بخش

مربی تیم کیمیا نیک‌سرشت و سرپرست آن نیز زهره مسرور بود.