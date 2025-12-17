به گزارش خبرگزاری مهر، آئین بزرگداشت استاد برجسته زمینشناسی ایران «فرید مُر»، همزمان با ویژهبرنامه هفته پژوهش و فناوری، عصر چهارشنبه ۲۶ آذر، در تالار دکتر مشفق دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز برگزار شد.
این مراسم با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه، استادان، پژوهشگران، دانشجویان، دانشآموختگان، شاگردان و اعضای خانواده ایشان همراه بود.
حسرت استفاده از ظرفیتهای زمینشناسی کشور
فرید مُر در این مراسم در سخنانی با تواضع و فروتنی، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران، اظهار کرد: من تمام عمرم را با عشق و علاقهای که به علم زمینشناسی و وطن داشتم، در این رشته سپری کردم.
این استاد برجسته زمینشناسی ایران با اشاره به تلاشهای خود در زمینهی توسعه این علم افزود: تلاشم همواره این بوده که این علاقهمندی و عشق را به دیگران نیز منتقل کنم و آنها را به این حوزه علاقهمند و پیوند دهم.
مُر در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف اظهار کرد: اما بیش از هر چیز، حسرت میخورم از اینکه با وجود این همه منابع و نعمات خدادادی در کشور ما، آن جایگاهی را که باید درخور آن باشیم، هنوز نتوانستهایم به دست آوریم. از این بابت که با وجود این همه منابع در اختیارمان، نتوانستهایم بهخوبی از آنها استفاده کنیم، احساس کمکاری میکنم و امیدوارم نسلهای آینده بتوانند این مسیر را با موفقیت ادامه دهند.
احترام به جامعه دانشگاهی توجه به ارزش دانایی است
حبیب شریف رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز در این مراسم تأکید کرد: برگزاری چنین آیینهایی در حقیقت نمادی از احترام جامعه دانشگاهی به ارزش دانایی، پژوهش و تربیت نسلهای علمی آینده است.
حبیب شریف افزود: در این چارچوب، دانشگاه شیراز با برپایی این مراسم کوشید تا ضمن پاسداشت نیمقرن تلاش علمی و آموزشی این استاد برجسته، بر اهمیت الگوسازی از چهرههای تأثیرگذار در مسیر دانایی تأکید کند.
رئیس انجمن خیران نخبهپرور تأکید کرد: این آئین نهتنها یادآور قدرشناسی از یک عمر تلاش علمی و انسانی استادان فرهیخته است، بلکه نشانهای از تعهد دانشگاه شیراز به استمرار فرهنگ تکریم مفاخر و الگوهای علمی کشور است؛ فرهنگی که همواره مسیر پیشرفت علم و اخلاق را در جامعه روشن نگاه داشته است.
وی از رونمایی جایزه آوید در این مراسم خبر داد و گفت: این جایزه ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاههای استان فارس است که بههمت جمعی از دانشآموختگان دانشگاه شیراز و حمایت مجمع خیران نخبهپرور فارس و دانشگاه شیراز با هدف ارتقای رشد علمی دانشجویان بهویژه دانشجویان رشتههای علوم پایه از طریق مشارکت در پژوهش علمی، مرور پژوهشها و ارائه نتایج طراحی شده است.
در پایان این مراسم، از تابلوی مفاخر دانشکده علوم پایه دانشگاه شیراز با حضور حاضران رونمایی شد.
