محمد فرخ‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت نادرست افکار عمومی درباره کمبود فضای پارک خودرو در شهر شیراز گفت: برخلاف این تصور، شیراز با کمبود پارکینگ مواجه نیست و در حال حاضر بخش قابل توجهی از پارکینگ‌های طبقاتی شهر بلااستفاده مانده‌اند.

وی ادامه داد: مشکل اصلی، بی‌توجهی برخی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است؛ به‌گونه‌ای که توقف‌های دوبل و غیرمجاز در معابر شهری، عملاً ظرفیت عبور و مرور را کاهش داده و گره‌های ترافیکی ایجاد کرده است.

فرخ‌زاده با اشاره به مصادیق عینی این موضوع افزود: در خیابان نشاط، پشت مسجد فاطمه‌الزهرا (س)، در برخی ساعات بیش از چهار خط خودرو به‌صورت غیرمجاز پارک می‌شود، این در حالی است که پارکینگ طبقاتی این محدوده ظرفیت خالی دارد و در دسترس شهروندان است.

ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در شیراز افزایش می‌یابد

معاون شهردار شیراز در ادامه با تشریح برنامه‌های آینده حوزه حمل‌ونقل و ترافیک گفت: توسعه خطوط مترو، ساماندهی شرکت‌های حمل‌ونقل، راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی و استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی و کنترلی از اولویت‌های اصلی شهرداری در سال جاری و سال آینده است.

وی همچنین به جایگاه ویژه شیراز به‌عنوان قطب گردشگری، سلامت و شهری مهاجرپذیر اشاره کرد و ادامه داد: در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و شهریور، به دلیل ورود مسافران، حجم تردد خودروها تقریباً دو برابر می‌شود و مدیریت ترافیک در برخی مقاطع به‌شدت دشوار خواهد شد؛ موضوعی که همکاری شهروندان و دستگاه‌های مسئول را ضروری می‌کند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز اجرای سامانه دوچرخه‌های عمومی پس از رفع موانع قانونی، راه‌اندازی سامانه هوشمند توقف حاشیه‌ای بر اساس دستورالعمل‌های دولتی، بررسی طرح تردد مبتنی بر پلاک در کمیسیون‌های تخصصی و توسعه کنترل‌های ترافیکی مبتنی بر زمان و مکان را از دیگر برنامه‌های در دستور کار شهرداری عنوان کرد.

نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری در شیراز هزینه‌های بالای دارد

فرخ زاده با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی استان فارس گفت: در همین راستا تفاهم‌نامه‌هایی با دانشگاه صنعتی شیراز، بنیاد ملی نخبگان و سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس منعقد شده و دفتر پیگیری امور ترافیک در سازمان نظام مهندسی نیز ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری، بر لزوم ایجاد درآمدهای پایدار در این حوزه تأکید کرد و ادامه داد: تاکنون ۵۰ طرح سرمایه‌گذاری در حوزه جابه‌جایی و گردشگری تعریف شده که بخشی از آن‌ها در مرحله اخذ مجوز قرار دارند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز در پایان از پیگیری ایجاد «خانه خلاق و نوآوری» در شیراز خبر داد و اظهار داشت: این مجموعه با محوریت سازمان‌های مردم‌نهاد، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و با مشارکت مردمی شکل می‌گیرد و در صورت اخذ مجوز، جز نخستین خانه‌های خلاق نوآوری کشور خواهد بود.