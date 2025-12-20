سینماحقیقت برخلاف وعده آنلاین نشد؛ رویارویی آریل دورفمان و جعفر پناهی

خبرگزاری مهر-گروه هنر-آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
درگذشت بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون
در هفته گذشته حمید طالقانی بازیگر سینما و تلویزیون که بیشتر در دهه ۷۰ فعالیت داشت بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان درگذشت.
مراسم خاکسپاری حمید طالقانی بازیگر سینما نیز، روز پنجشنبه ۲۷ آذر با حضور جمعی از هنرمندان و علاقمندان به این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار شد.
این بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد و از فیلمهایش میتوان به «دبیرستان»، «گل های داوودی»، «مردی شبیه باران» و ... اشاره کرد. او همچنین در سریالهای «به او بگویید دوستش دارم»، «آشیانهای برای زندگی» و «بهآوران زندگی» ایفای نقش کرده بود.
سکوت پناهی درباره تأثیر «مرگ و دوشیزه» بر فیلمش
در هفتهای که گذشت، ولادیمیرو آریل دورفمان نویسنده و نمایشنامهنویس آرژانتینی و خالق اثر مشهور «مرگ و دوشیزه»، درباره ارتباط فیلم جدید جعفر پناهی «یک تصادف ساده»، با اثر خود توضیحاتی ارائه داد و تأیید کرد که فیلم جدید پناهی قطعا بر پایه نمایشنامه او ساخته شده و از نوشتههایش الهام گرفته است.
دورفمان در جواب نامه ای که یکی از رسانه ها برای وی ایمیل کرده و درباره ارتباط نمایشنامه اش با فیلم پناهی از او پرسیده بود از این فرصت استفاده کرد تا ارتباط طولانیمدت خود با جعفر پناهی و مذاکرات پیشین آنها درباره ساخت اثری بر مبنای «مرگ و دوشیزه» را روشن سازد.
دورفمان بر این نکته تاکید کرده است که سالهاست به فیلمهای جعفر پناهی ارج مینهد و به دلیل حضور در شیلی و عدم تماشای فیلم «یک تصادف ساده»، در مرحله کنونی صلاحیت کامل برای اظهارنظر درباره سرقت ادبی یا اقتباس بدون اجازه را ندارد اما با این حال، تصمیم گرفته ارتباطات پیشین خود با پناهی را برای روشنسازی موضوع تشریح کند. مذاکرات برای ساخت اقتباسی سینمایی از «مرگ و دوشیزه» با پناهی به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد. در ۲۹ نوامبر آن سال، تهیهکنندهای بریتانیایی به نمایندگی از پناهی برای خرید حقوق اقتباس اقدام کرده بود.
بر اساس مکاتبات انجام شده، پناهی فیلمنامه پیشنهادی خود را برای دورفمان ارسال کرد که ساختاری بسیار نزدیک به اثر اصلی داشت. دورفمان در مورد پایانبندی مورد نظر پناهی که در آن پزشک اعدام میشود، ابراز مخالفت کرد و این استدلال را داشت که این پایان فرصت «بخشش» و عبور از چرخه انتقام را از قربانی میگیرد. پناهی در پاسخ گفته بود که این پایان خشونتبار در بستر ایران برای جلوگیری از آزادی عامل خشونت ضروری است. دورفمان در نهایت حق یافتن راهحلهای بومی را پذیرفت، هرچند با نیاز پناهی به این «بستن پرونده» موافق نبود.
نویسنده «مرگ و دوشیزه» توضیح داده که هیچ قراردادی منعقد نشده است؛ یکی به دلیل پیچیدگی در اعطای حقوق از جانب او و دلیل دوم و مهمتر آنکه جعفر پناهی از فیلمسازی منع شده بود.
دورفمان با وجود عدم قضاوت قطعی درباره فیلم جدید پناهی، تصریح کرد: «با توجه به چیزهای بسیاری که درباره «یک تصادف ساده» خواندهام، تردیدی ندارم که جعفر پناهی اثر جدیدش را بر پایه «مرگ و دوشیزه» ساخته و از نوشتههای من الهام گرفته است.»
دورفمان گفته است از اینکه پناهی، با وجود اسناد و مکاتبات فراوان میان آنها، حتی اشارهای به این «بدهی هنری» در مصاحبههای متعددش نکرده، ناامید شده است و این موضوع را حداقل انتظار یک هنرمند از هنرمند دیگر دانست.
شباهتهای چشمگیر میان 2 اثر را نمیتوان نادیده گرفت و این اطمینان وجود دارد که داستان مرکزی «یک تصادف ساده»، صرفاً یک «تصادف» نبوده است.
جشنوارهای که در آن مستندها سانسور نشدند اما داوران سانسور کردند!
هفته گذشته، نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» برگزار شد و با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
تماشای فیلمها برای هنرمندان، اهالی رسانه، منتقدان و علاقهمندان سینمای مستند به صورت فشرده در پردیس سینمایی ملت بود که گاهاً تماشای همه آثار را برای مخاطبان سخت میکرد. البته در نشست خبری اعلام شده بود که به صورت آنلاین میتوان فیلمهای جشنواره را تماشا کرد اما برخلاف وعده محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره و مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی بخش آنلاین جشنواره برگزار نشد. پلتفرم هاشور که فیلمهای مستند را نمایش میدهد نیز در پردیس ملت مستقر بود و برخی فیلمهایی را که اجازه داده بودند، در سیستمهای کامپیوتری پخش میکرد. این در حالی بود که قرار بود فیلمهای جشنواره در پلتفرم هاشور به صورت آنلاین امکان تماشای داشته باشند.
بخش بینالملل جشنواره نیز بهگفته بسیاری از کارشناسان، ضعیفتر از حد انتظار بود که احتمالاً بهدلیل محدودیتهای ارزی و دیپلماتیک، آثار شاخص جهانی کمتری حضور داشتند و بخش بینالملل آن طور که باید و شاید ظاهر نشد.
یکی از مباحثی که در چندین دوره جشنواره «سینماحقیقت» روی آن تمرکز شده، بحث داوری و ارزیابی آثار است؛ از آنجایی که «سینماحقیقت» نیاز دارد به سطح جشنوارههای معتبر جهانی نزدیک شود، باید سیستم ارزیابی شفاف داشته باشد. در شب اختتامیه وقتی برگزیدگان اعلام و تجلیل شدند، چند فیلم مهم از جمله مستندهای اجتماعی با موضوعات حساس، از دید داوران نادیده گرفته شدند اما اهمیت این فیلمها به قدری بود که محمد حمیدی مقدم، جایزه ویژه دبیر را به آنها اعطا کرد!
شاید تنها بخشی از جشنواره که داوری قابل قبولی داشت، بخش ایران و جنگ ۱۲ روزه بود هرچند در این بخش نیز علاوه بر جوایز اصلی، چند جایزه ویژه داوران و دبیر اعطا شد!
یکی دیگر از نقدهایی که به جشنواره وارد بود، تعداد بالای فیلمهایی بودند که با سرمایه ارگانها ساخته شدهاند و به همین دلیل، خواسته یا ناخواسته شاهد برخی تبعیضها بودیم.
جشنواره فیلم کوتاه بسیج به کار خود پایان داد
هفته گذشته همچنین، مراسم اختتامیه ششمین دوره جشنواره فیلم کوتاه بسیج با معرفی برگزیدگان و با حضور سردار حسین معروفی معاون هماهنگکننده بسیج، محمد فیلی، سردار مقواساز، جلیل فرجاد، محمد گلریز، مهوش وقاری و هنرمندان و مسئولان این حوزه، در سالن سوره حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم با حضور سردار مقواساز معاون فرهنگی سازمان بسیج و آرش زینالی خیری مراسم تکریم خانواده شهدا برگزار و از خانواده شهید سعید قهاریسعید، شهید میثم رضوانپور و شهید محمدرضا زندی قدردانی شد.
همچنین، از هنرمندان سینما و تلویزیون آزیتا لاچینی، مهوش وقاری، محمد فیلی، هوشنگ توکلی، جلیل فرجاد، شیوا خسرومهر و ... تجلیل شد.
اعلام نامزدهای سینمایی جشن حافظ
نامزدهای بخش سینمای بیست و چهارمین رویداد سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) معرفی شدند.
داوری بیست و چهارمین رویداد سینمایی و تلویزیونی دنیای تصویر (تندیس حافظ) را آرش خیروی، خسرو دهقان، جواد طوسی، سید آریا قریشی، محمدرضا لطفی، آریان گل صورت، امید معلم، آذر معماریان، امیررضا نوری پرتو، کسرا ولایی و امیر هوشنگ هاشمی انجام دادهاند.
همچنین آرش خیروی، آریا قریشی، آریان گل صورت، امیررضا نوری پرتو و کسرا ولایی داوران بخش نشان کیارستمی هستند.
فیلم «موسی کلیمالله»، ساخته ابراهیم حاتمیکیا، با توجه به ابعاد و تداوم مراحل تولید این پروژه بزرگ و همچنین حفظ شئون مضامین قرآنی و قدسی اثر، در دایره داوری و رقابت با دیگر تولیدات قرار نگرفته است.
