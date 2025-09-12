به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سال به سال انتخاب نماینده رسمی فرانسه برای رقابت اسکار بینالمللی سختتر میشود و امسال هم این امر ادامه یافته است زیرا ۲ نامزد اصلی آن، «موج نو» و «یک تصادف ساده» فیلم هایی نیستند که کارگردانهای فرانسوی سازنده آنها باشند.
فرانسه فهرست کوتاهی متشکل از ۵ فیلم را برای انتخاب نماینده خود در بخش اسکار بینالمللی منتشر کرد که شامل «موج نو» ریچارد لینکلیتر، نامهای عاشقانه برای جنبش سینمایی فرانسه که به عنوان موج نو شناخته میشود، «یک تصادف ساده» جعفر پناهی برنده نخل طلای امسال که با کمک تهیهکنندگان فرانسوی فیلمبرداری شده، «یک زندگی خصوصی» ساخته ربکا زلوتوفسکی از سونی پیکچرز کلاسیکس که در جشنواره کن به نمایش درآمد، «آرکو» انیمیشن ساخته اوگو بینونو با صداپیشگی و تهیهکنندگی ناتالی پورتمن و درام «خواهر کوچک» ساخته حفصیه هرتزی برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن برای نادیا ملتی، میشود.
خطر پیش روی کمیته انتخاب اسکار فرانسه، به ویژه پس از ناکامیهای چند سال اخیر، هر روز بیشتر میشود. نه تنها نادیده گرفتن فیلم «آناتومی یک سقوط» ساخته ژوستین تریه در سال ۲۰۲۳ طوفانی از خشم ایجاد کرد، بلکه انتخاب فیلم «امیلیا پرز» ساخته ژاک اودیار نماینده سال پیش پس از انتشار توییتهای توهینآمیز کارلا سوفیا گاسکون بازیگر اصلی فیلم، در رسانههای اجتماعی نیز غوغا به پا کرد و در نهایت به فیلم «من هنوز اینجا هستم» ساخته والتر سالس باخت.
فرانسه آخرین بار در سال ۱۹۹۳ با فیلم «هندوچین» ساخته رژی وارگنیه موفق به کسب اسکار شد و در این سالها با وجود صنعت سینمای پویا که بسیار از کمکهای دولتی هم بهره میگیرد و سالانه بیش از ۲۰۰ فیلم تولید میکند، راه به جایی نبرده است.
اگرچه صلاحیت انتخاب ۲ فیلم «موج نو» و «یک تصادف ساده» در خود فرانسه به دلیل ملیت آمریکایی و ایرانی فیلمسازانشان، سوالبرانگیز شده است اما هر ۲ فیلم واجد شرایط انتخاب برمبنای دستورالعملهای بینالمللی آکادمی اسکار هستند.
برمبنای قوانین اسکار فیلمهای بلند بینالمللی ملزم هستند که بیش از ۵۰ درصد دیالوگ غیرانگلیسی داشته باشند. «موج نو» بیشتر به زبان فرانسوی و با بازیگرانی بیشتر فرانسوی فیلمبرداری شده و به استثنای زویی دویچ (که در نقش جین سیبرگ، ستاره موج نو، بازی میکند) بقیه داخلی هستند و «یک تصادف ساده» اولین فیلم پناهی پس از خروج از ایران، به زبانهای فارسی و عربی فیلمبرداری شده است.
طبق دستورالعملهای اسکار ملیت فیلمسازان نیز اگر توسط افراد دارای وضعیت پناهندگی یا پناهجویی در کشور ساخته شده باشد، مشکلی ایجاد نمیکند. «موج نو» یا «نوول وگ» توسط لوران پتین در پاریس تهیه شده و هالبرشتات و لاتیتیا ماسون نیز به عنوان فیلمنامهنویس مشترک در کنار هالی گنت و وینسنت پالمو جونیور بودهاند. در مورد «یک تصادف ساده» هم فیلم با حمایت تهیهکننده فرانسوی فیلیپ مارتین (تهیه کننده «آناتومی یک سقوط») و تهیهکنندگان مشترک در لوکزامبورگ ساخته شده است.
یکی دیگر از مدعیان مطرح فهرست امسال فرانسه، «یک زندگی خصوصی» یک فیلم مهیج روانشناختی با حال و هوای طنزآمیز است که جودی فاستر در آن نقش درمانگری را بازی میکند که در حال بررسی خودکشی یک بیمار است، بیماری که متقاعد شده واقعاً به قتل رسیده است. این فیلم توسط سونی پیکچرز کلاسیکس پشتیبانی میشود که به عنوان یکی از کمپینرهای برتر اسکار شناخته می شود و سال پیش با «من هنوز اینجا هستم» در این بخش برنده شده است. زلوتوفسکی نیز از سابقه جدی برخوردار است و به تازگی نیز از سینمای فرانسه جایزه گرفته است.
«آرکو» یک فیلم انیمیشن است که توسط کمیته اسکار فرانسه انتخاب شده و در حالی که انیمیشنهای فرانسوی اغلب در بخش انیمیشن رقابت میکنند، به ندرت در بخش فیلمهای بلند بینالمللی جای میگیرند. این فیلم که اولین بار در بخش نمایشهای ویژه جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه برتر جشنواره انسی را از آن خود کرد، داستان پسری را روایت میکند که با رنگینکمان در زمان سفر میکند. ناتالی پورتمن علاوه بر روایت داستان، از تهیهکنندگان «آرکو» در کنار سوفی ماس از فرانسه است.
«خواهر کوچک» سومین کارگردانی هرزی، بازیگر و فیلمساز و یکی از چندین فیلمی است که «ام کا ۲ فیلمز» در بخش رقابتی کن داشت. این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن را برای ایفای نقش یک نوجوان فرانسوی-الجزایری دریافت کرد.
هیئت ملی فیلم فرانسه هنگام رونمایی این فهرست کوتاه، اسامی ۱۱ عضو کمیته اسکار فرانسه را اعلام نکرد، اما احتمالاً بیشتر اعضا همان اعضای سال پیش هستند.
کمیته انتخاب فرانسه، هفته آینده در روز ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور)، فیلم منتخب اسکار این کشور را انتخاب خواهد کرد و آکادمی ۱۶ دسامبر اسامی ۱۵ فیلم منتخب راه یافته به بخش فیلم بلند بینالمللی را اعلام میکند.
