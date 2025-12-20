به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی آدینه‌لو، با اعلام آغاز طرح و رزمایش زمستانه پلیس، گفت: پلیس به تنهایی پاسخگوی همه نیازها در شرایط بحرانی نیست و موفقیت این طرح نتیجه هم‌افزایی واقعی میان پلیس و سازمان‌های امدادی و حمایتی از جمله هلال‌احمر، اورژانس، راهداری، آتش‌نشانی، رسانه‌ها و مدیران شهری است .

وی افزود: این رزمایش مشترک تمرینی برای هماهنگی پیش از وقوع بحران است، نه پس از آن. نقش پلیس در این میان محوری است، چرا که پلیس فرماندهی، هدایت و هماهنگی صحنه را بر عهده دارد؛ نخستین نهادی است که مردم در شرایط سخت به آن مراجعه می‌کنند و آخرین نهادی است که صحنه را ترک می‌کند .

سرهنگ آدینه‌لو تأکید کرد: مأموریت پلیس تنها اعمال قانون نیست؛ بلکه مدیریت صحنه، تصمیم‌گیری به‌موقع، ایجاد آرامش عمومی و تسهیل امدادرسانی از وظایف اصلی ماست .

وی تصریح کرد: طرح زمستانه بر سه اصل پیش‌بینی و پیشگیری استوار است: شناسایی نقاط حادثه‌خیز، توسعه کنترل هوشمند ترافیک و هشدار به‌موقع و آگاه‌سازی عمومی .

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به پیام اجتماعی آغاز طرح، گفت: آغاز اجرای طرح زمستانه با حضور دستگاه‌های امدادی نشان می‌دهد که امنیت، ایمنی و امداد در فصل سرما از هم جدا نیست و همه ما مأموریت مشترک داریم: حفظ جان مردم .

وی ادامه داد: طرح زمستانی صرفاً یک برنامه فصلی نیست؛ نماد آمادگی برای مدیریت شرایط خاص و بحران‌های جوی است، شرایطی که برف، یخبندان و سرمای شدید می‌تواند زندگی روزمره مردم را مختل کند و در صورت نبود آمادگی، خسارت‌های انسانی و اجتماعی جبران‌ناپذیری به همراه دارد .

سرهنگ آدینه‌لو با اشاره به حضور میدانی پلیس در محورهای حساس گفت: استقرار گشت‌ها، پاسخ سریع به حوادث و امداد و پشتیبانی هماهنگ و بدون وقفه در دستور کار قرار دارد تا هیچ شهروندی در سرما و بحران احساس رهاشدگی نکند .

وی بر ضرورت همکاری مردم تأکید کرد و افزود: از شهروندان می‌خواهیم در شرایط برف و یخبندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند، فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی را ارتقا دهند و تجهیزات ایمنی از جمله زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند .

معاون هماهنگ‌کننده فرماندهی انتظامی استان با اشاره به افزایش تصادفات در سه‌ماهه پایانی سال گفت: دقت و احتیاط بیشتر رانندگان ضروری است و پلیس و سایر سازمان‌های امدادی با تمام توان در کنار مردم هستند. تحقق ایمنی پایدار بدون مسئولیت‌پذیری شهروندان امکان‌پذیر نیست .

وی افزود: آمارهای هشت‌ماهه امسال نشان می‌دهد اجرای طرح‌های کنترلی و حضور میدانی پلیس نقش مؤثری در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته است؛ به‌طوری که در زنجان شاهد کاهش ۱۰ درصدی تصادفات بوده‌ایم .

مشارکت حدود ۵۰۰ نیروی اورژانس زنجان در طرح عملیاتی زمستانه

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز در این رزمایش گفت: طبق برنامه ریزی ها حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان فوریت‌های پزشکی زنجان در طرح زمستانی با بهره گیری از امکانات شامل ۸۰ دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیماران و مصدومان خدمت رسانی می‌کنند.

ابراهیم خسروشاهی افزود: در زمان حاضر ۶۳ پایگاه فوریت های پزشکی در این استان فعال است که از این تعداد ۴۰ پایگاه جاده ای، ۲۲ پایگاه شهری و یک پایگاه اورژانس هوایی را شامل می شود.

وی اضافه کرد: تمامی پایگاه‌های اورژانس و ناوگان این مرکز اعم از اتوبوس آمبولانس و اورژانس هوایی به ویژه آمبولانس‌های کمک‌دار به تجهیزات فنی زمستانی مجهز شده و آماده انجام ماموریت است.

خسروشاهی با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با مراکز درمانی و بیمارستان‌های استان برای پذیرش بیماران و مصدومان ناشی از حوادث ترافیکی و زمستانی انجام شده است، اظهار داشت: اورژانس هوایی استان نیز آماده انجام ماموریت در مناطق سخت گذر و روستاهای محصور است.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تمهیدات لازم در خصوص فراخوان نیروهای خارج از شیفت برای مقابله با شرایط بحرانی مرتبط با برف و سرما انجام شده است.

وی با اشاره به افزایش ناوگان اورژانس استان، خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۶ دستگاه آمبولانس به ناوگان استان اضافه شد که برای اضافه کردن سه دستگاه آمبولانس دیگر تا پایان سال جاری تلاش می کنیم.