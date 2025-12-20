برگزاری نشست میامی با محوریت غزه با حضور ترکیه، آمریکا، قطر و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه ترکیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نمایندگان ترکیه، آمریکا، قطر و مصر در نشستی در میامی، تحولات غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در نشست میامی، اجرای مرحله اول طرح (موسوم به) صلح غزه و گذار به مرحله دوم بررسی شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: آتش‌بس در غزه علیرغم موارد نقض همچنان پابرجاست و درگیری‌ها تا حد زیادی متوقف شده است. نشست میامی به ترتیبات مربوط به مرحله دوم، تضمین اداره غزه توسط مردم آنجا و گام‌هایی که باید در مورد شورای صلح و نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات برداشته شود، پرداخت.

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه مذکور اضافه می‌کند: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در حاشیه نشست میامی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ بین روسیه و اوکراین، با مقامات آمریکایی رایزنی کرد.