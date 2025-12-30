  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

بیانیه مشترک انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی درباره غزه

بیانیه مشترک انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی درباره غزه

انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی بدون محکوم کردن جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم غزه، اعلام کردند: فروپاشی زیرساخت‌های فاضلاب غزه، ۷۴۰ هزار نفر را در معرض سیلاب‌های سمی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی امروز سه شنبه بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند: غیرنظامیان در غزه در شرایط اضطراری هستند. ۱.۳ میلیون نفر به آب نیاز مبرم دارند.

در بیانیه صادره از سوی انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی در این خصوص اضافه شده است: ما نگرانی عمیق خود را از ادامه وخامت اوضاع انسانی در غزه که همچنان فاجعه بار است، ابراز می‌کنیم. فروپاشی کامل زیرساخت‌های فاضلاب غزه، ۷۴۰ هزار نفر را در معرض خطر سیلاب‌های سمی قرار داده است.

انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی در بیانیه مذکور مدعی شدند: ما خواستار بازگشت سریع جسد آخرین اسیر اسرائیلی در غزه هستیم. ما از اسرائیل می‌خواهیم تا تضمین کند سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی می‌توانند به طور پایدار در غزه فعالیت کنند.

کد خبر 6707958

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها