بیانیه مشترک انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی امروز سه شنبه بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم فلسطین در بیانیهای اعلام کردند: غیرنظامیان در غزه در شرایط اضطراری هستند. ۱.۳ میلیون نفر به آب نیاز مبرم دارند.
در بیانیه صادره از سوی انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی در این خصوص اضافه شده است: ما نگرانی عمیق خود را از ادامه وخامت اوضاع انسانی در غزه که همچنان فاجعه بار است، ابراز میکنیم. فروپاشی کامل زیرساختهای فاضلاب غزه، ۷۴۰ هزار نفر را در معرض خطر سیلابهای سمی قرار داده است.
انگلیس، کانادا، ژاپن و کشورهای اروپایی در بیانیه مذکور مدعی شدند: ما خواستار بازگشت سریع جسد آخرین اسیر اسرائیلی در غزه هستیم. ما از اسرائیل میخواهیم تا تضمین کند سازمانهای غیردولتی بینالمللی میتوانند به طور پایدار در غزه فعالیت کنند.
