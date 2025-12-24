دیدار وزیر خارجه ترکیه با هیئت ارشد حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه با هیئت ارشدی از جنبش حماس به ریاست خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی این جنبش در آنکارا دیدار و گفتگو کرد.

فیدان در این نشست که با محوریت ارزیابی اوضاع غزه و تبادل نظر درباره مرحله دوم طرح صلح برگزار شد، تصریح کرد: ترکیه به قوی‌ترین شکل ممکن از حقوق فلسطینیان در تمامی زمینه‌ها دفاع خواهد کرد و اقدامات خود برای تأمین مسکن و کمک‌های بشردوستانه در غزه را گسترش می‌دهد.

هیئت حماس در پاسخ اضافه کرد که این جنبش به تعهدات آتش‌بس پایبند بوده، اما اسرائیل با ادامه حملات به غزه، مانع پیشرفت به مرحله دوم طرح صلح شده است.

آنها همچنین اعلام کردند: تنها ۶۰ درصد از کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به غزه را یافته‌اند که این میزان برای تأمین نیازهای اساسی کافی نیست.

در بخش دیگری از این گفتگو، هیئت حماس به کمبودهای جدی در غزه از جمله دارو، مصالح ساختمانی، سوخت و مایحتاج اولیه اشاره کرد و هشدار داد که این وضعیت بحران انسانی را تشدید کرده است.

دو طرف همچنین تحولات مربوط به توافق میان گروه‌های فلسطینی و وضعیت کرانه باختری را بررسی کردند و اقدامات اشغالگران صهیونیست در این منطقه را «غیرقابل قبول» خواندند.