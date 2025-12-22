وقوع زد و خورد میان نمایندگان پارلمان ترکیه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جلسه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه شاهد وقوع درگیری و زد و خورد میان نمایندگان این کشور بود به طوری که رئیس پارلمان ترکیه مجبور شد این جلسه را متوقف کند.

درگیری میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان حزب جمهوری در زمان تنفس صورت گرفت و باعث وارد آمدن خسارت به برخی وسائل موجود در سالن شد.

این تحولات بعد از سخنرانی معاون رئیس فراکسیون حزب جمهوری صورت گرفت که از سخنان رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه و برخی دیگر از نمایندگان به دلیل بی توجهی به اوضاع بازنشستگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک انتقاد کرد. این سخنان با واکنش نمایندگان مذکور رو به رو شد.