  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

وقوع زد و خورد میان نمایندگان پارلمان ترکیه+فیلم

وقوع زد و خورد میان نمایندگان پارلمان ترکیه+فیلم

جلسه پارلمان ترکیه به میدان درگیری و زد و خورد میان نمایندگان تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جلسه بررسی بودجه سال ۲۰۲۶ در پارلمان ترکیه شاهد وقوع درگیری و زد و خورد میان نمایندگان این کشور بود به طوری که رئیس پارلمان ترکیه مجبور شد این جلسه را متوقف کند.

درگیری میان نمایندگان حزب عدالت و توسعه و نمایندگان حزب جمهوری در زمان تنفس صورت گرفت و باعث وارد آمدن خسارت به برخی وسائل موجود در سالن شد.

این تحولات بعد از سخنرانی معاون رئیس فراکسیون حزب جمهوری صورت گرفت که از سخنان رئیس فراکسیون حزب عدالت و توسعه و برخی دیگر از نمایندگان به دلیل بی توجهی به اوضاع بازنشستگان و صاحبان کسب و کارهای کوچک انتقاد کرد. این سخنان با واکنش نمایندگان مذکور رو به رو شد.

کد خبر 6697809

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها