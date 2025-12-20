فولاد خوزستان با عبور از چادرملو راهی مرحله بعد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و چادرملو اردکان شامگاه شنبه ۲۹ آذر و در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با قضاوت سید رضا مهدوی و در ورزشگاه شهدای فولاد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان یحیی گل محمدی خاتمه یافت.

نیمه اول این بازی گلی به همراه نداشت اما در نیمه دوم و در دقیقه ۵۰ محمدرضا سلیمانی موفق شد با ضربه سر گل اول این دیدار را به ثمر برساند. در دقیقه ۹+ ۹۰، برای چادرملو ضربه آزاد شکل گرفت و همه بازیکنان این تیم از جمله دروازه‌بان به محوطه جریمه فولاد آمده بودند که روی اشتباه یکی از بازیکنان چا درملو، ابوالفضل زاده عطار موفق شد گل دوم را برای فولاد وارد دروازه چادرملو کند تا شاگردان گل محمدی پیروز این بازی شوند و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی را به دست آورند.

پیش از این تیم‌های سایپا، گل گهر و ملوان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرده بودند.