برد بدون دردسر ملوان مقابل مس شهر بابک در جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال ملوان و مس شهر بابک در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقتهای قانونی و با نتیجه ۳ بر صفر به سود ملوان به پایان رسید.
شاگردان مازیار زارع با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.
قضاوت این دیدار حساس بر عهده امیر محمد داوود زاده بود و علی فرزان منش و میثم صفاری او را در امر قضاوت این دیدار یاری میکردند.
غلامرضا ثابت ایمانی در دقیقه ۴۱، علیرضا رمضانی در دقیقه ۵۹ و علیرضا رمضانی در دقیقه ۸۰ برای ملوان گلزنی کردند.
