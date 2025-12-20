  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

برد بدون دردسر ملوان مقابل مس شهر بابک در جام حذفی

ملوان با برد قاطع مقابل مس شهر بابک به یک‌چهارم نهایی جام حذفی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملوان و مس شهر بابک در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر و از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و با نتیجه ۳ بر صفر به سود ملوان به پایان رسید.

شاگردان مازیار زارع با این پیروزی راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند.

قضاوت این دیدار حساس بر عهده امیر محمد داوود زاده بود و علی فرزان منش و میثم صفاری او را در امر قضاوت این دیدار یاری می‌کردند.

غلامرضا ثابت ایمانی در دقیقه ۴۱، علیرضا رمضانی در دقیقه ۵۹ و علیرضا رمضانی در دقیقه ۸۰ برای ملوان گلزنی کردند.

