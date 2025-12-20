  1. ورزش
سایپا راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد

تیم فوتبال سایپا با برتری مقابل هوادار در ضربات پنالتی راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سایپا و هوادار در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر و از ساعت ۱۴:۳۰ با قضاوت سید رضا مهدوی و در ورزشگاه پاس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا در ضربات پنالتی شاگردان رضا عنایتی با برتری ۷ بر ۶ راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و اولین تیم راه یافته به این مرحله نام بگیرد.

محمدمهدی طهماسبی به ترتیب در دقایق ۵ و ۷۸ برای هوادار و سامان محرابی زاده و شهرام سالاری به ترتیب در دقایق ۲۸ و ۸۸ دو گل سایپا را در این بازی به ثمر رساندند.

هوادار با شکست برق شیراز و سایپا با حذف نساجی گام به این مرحله گذاشته بودند.

