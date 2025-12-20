سایپا راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سایپا و هوادار در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی امروز شنبه ۲۹ آذر و از ساعت ۱۴:۳۰ با قضاوت سید رضا مهدوی و در ورزشگاه پاس رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی و اضافه با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید تا در ضربات پنالتی شاگردان رضا عنایتی با برتری ۷ بر ۶ راهی مرحله یک چهارم نهایی شود و اولین تیم راه یافته به این مرحله نام بگیرد.

محمدمهدی طهماسبی به ترتیب در دقایق ۵ و ۷۸ برای هوادار و سامان محرابی زاده و شهرام سالاری به ترتیب در دقایق ۲۸ و ۸۸ دو گل سایپا را در این بازی به ثمر رساندند.

هوادار با شکست برق شیراز و سایپا با حذف نساجی گام به این مرحله گذاشته بودند.