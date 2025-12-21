سقف پنج سالن ورزشی جاسک در پی بارندگی و طوفان اخیر تخریب شد

عبدالمجید مرادی، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جاسک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: بر اثر این سامانه بارشی و طوفان سقف چهار سالن ورزشی در شهر جاسک و یک سالن ورزشی در شهر لیردف به طور کامل از بین رفته است.

وی با بیان اینکه گزارش خسارات وارده به اماکن ورزشی شهرستان به فرمانداری جاسک ارسال شده است، افزود: برآورد اولیه خسارت وارده به فضاهای سرپوشیده ورزشی شهرستان بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان جاسک با تأکید بر اینکه سالن‌های خسارت دیده در حال حاضر قابل استفاده نیستند، گفت: سالن‌های ورزشی تنها محل پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان این شهرستان به شمار می‌روند که متأسفانه اکنون عملاً تعطیل شده‌اند.

مرادی ابراز امیدواری کرد: با نگاه ویژه رئیس ستاد مدیریت بحران استان و شهرستان، زمینه تعویض و بازسازی سقف سالن‌های ورزشی آسیب‌دیده هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی همچنین از نگاه و حمایت ویژه استاندار هرمزگان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار جاسک، نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه جاسک نسبت به ورزش این شهرستان قدردانی کرد و افزود: این مسئولان پیگیر موضوع تخریب اماکن ورزشی در بارندگی و طوفان اخیر بوده‌اند.

گفتنی است، شهرستان جاسک دارای ۹ سالن ورزشی چند منظوره است که از این تعداد پنج سالن در جریان بارندگی و طوفان اخیر دچار خسارت شده و چهار سالن دیگر نیز نیمه‌سالم بوده و نیازمند مرمت و بازسازی هستند.