به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون تکواندو کشور، بر توجه مدیریت استان قم به توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و گفت: موضوع بررسی تأمین زمین مناسب برای احداث مجموعه تخصصی تکواندو، در دستور کار استانداری قم قرار گرفته است.
استاندار قم با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوان افزود: حمایت از رشتههای ورزشی افتخارآفرین، از اولویتهای مدیریت استان به شمار میرود و تلاش میشود با فراهمسازی زیرساختهای لازم، زمینه رشد متوازن ورزش قهرمانی و پایه در قم فراهم شود.
وی ادامه داد: تکواندو از رشتههایی است که استان قم در آن ظرفیتهای قابل توجهی دارد و بررسی امکان تأمین زمین برای ایجاد یک مجموعه تخصصی، میتواند بستر مناسبی برای فعالیت هدفمند ورزشکاران و توسعه این رشته فراهم کند.
در این نشست که با حضور رئیس فدراسیون تکواندو و مدیرکل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، موضوعات مرتبط با زیرساختهای ورزشی، نیازهای تکواندو استان و راهکارهای تقویت تعامل میان دستگاههای اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشور نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد حمایتی مدیریت استان قم گفت: فدراسیون تکواندو آمادگی دارد در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم، حمایتهای فنی، کارشناسی و اجرایی مورد نیاز برای راهاندازی مجموعه تخصصی تکواندو در قم را ارائه دهد.
وی افزود: استان قم از استعدادهای ارزشمند در حوزه تکواندو برخوردار است و با ایجاد فضاهای تخصصی، میتواند به یکی از قطبهای مؤثر این رشته در سطح کشور تبدیل شود.
در ادامه این نشست، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با ارائه گزارشی از وضعیت تکواندو در استان افزود: هیئت تکواندو قم طی سالهای اخیر در حوزه آموزش، استعدادیابی و فعالیتهای قهرمانی عملکرد مناسبی داشته است، اما کمبود فضای تخصصی همچنان یکی از مطالبات اصلی جامعه تکواندو استان به شمار میرود.
وی افزود: ادارهکل ورزش و جوانان استان قم آمادگی دارد در چارچوب سیاستهای مصوب و با هماهنگی دستگاههای مرتبط، موضوع تأمین زیرساختهای مورد نیاز تکواندو را پیگیری کند.
قم- استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای بالای تکواندو در استان، از پیگیری موضوع تأمین زمین مناسب برای احداث مجموعه تخصصی این رشته در قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون تکواندو کشور، بر توجه مدیریت استان قم به توسعه زیرساختهای ورزشی تأکید کرد و گفت: موضوع بررسی تأمین زمین مناسب برای احداث مجموعه تخصصی تکواندو، در دستور کار استانداری قم قرار گرفته است.
نظر شما