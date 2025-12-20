به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون تکواندو کشور، بر توجه مدیریت استان قم به توسعه زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: موضوع بررسی تأمین زمین مناسب برای احداث مجموعه تخصصی تکواندو، در دستور کار استانداری قم قرار گرفته است.



استاندار قم با اشاره به نقش ورزش در ارتقای سلامت اجتماعی و شکوفایی استعدادهای جوان افزود: حمایت از رشته‌های ورزشی افتخارآفرین، از اولویت‌های مدیریت استان به شمار می‌رود و تلاش می‌شود با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، زمینه رشد متوازن ورزش قهرمانی و پایه در قم فراهم شود.



وی ادامه داد: تکواندو از رشته‌هایی است که استان قم در آن ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و بررسی امکان تأمین زمین برای ایجاد یک مجموعه تخصصی، می‌تواند بستر مناسبی برای فعالیت هدفمند ورزشکاران و توسعه این رشته فراهم کند.



در این نشست که با حضور رئیس فدراسیون تکواندو و مدیرکل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد، موضوعات مرتبط با زیرساخت‌های ورزشی، نیازهای تکواندو استان و راهکارهای تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو کشور نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد حمایتی مدیریت استان قم گفت: فدراسیون تکواندو آمادگی دارد در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، حمایت‌های فنی، کارشناسی و اجرایی مورد نیاز برای راه‌اندازی مجموعه تخصصی تکواندو در قم را ارائه دهد.



وی افزود: استان قم از استعدادهای ارزشمند در حوزه تکواندو برخوردار است و با ایجاد فضاهای تخصصی، می‌تواند به یکی از قطب‌های مؤثر این رشته در سطح کشور تبدیل شود.



در ادامه این نشست، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با ارائه گزارشی از وضعیت تکواندو در استان افزود: هیئت تکواندو قم طی سال‌های اخیر در حوزه آموزش، استعدادیابی و فعالیت‌های قهرمانی عملکرد مناسبی داشته است، اما کمبود فضای تخصصی همچنان یکی از مطالبات اصلی جامعه تکواندو استان به شمار می‌رود.



وی افزود: اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم آمادگی دارد در چارچوب سیاست‌های مصوب و با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، موضوع تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تکواندو را پیگیری کند.