  1. استانها
  2. قم
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

بهنام‌جو: آموزش‌های ترافیکی در قم باید به‌صورت فراگیر گسترش یابد

بهنام‌جو: آموزش‌های ترافیکی در قم باید به‌صورت فراگیر گسترش یابد

قم- استاندار قم با تأکید بر نقش آموزش در کاهش تصادف‌های جاده‌ای و درون‌شهری گفت: توسعه آموزش‌های ترافیکی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود باید به‌طور جدی در استان دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر دوشنبه در رزمایش راهداران قم با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ ترافیکی اظهار کرد: آموزش‌های ترافیکی باید با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، محلات، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی به‌صورت گسترده اجرا شود تا شاهد کاهش چشمگیر تصادف‌ها در سطح استان باشیم.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان حمایت از تلاش‌های راهداران و نیروهای پلیس راه است و آموزش عمومی یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای ایمنی جاده‌ها به شمار می‌رود.

استاندار قم با اشاره به علل بروز تصادف‌های جاده‌ای تصریح کرد: وضعیت راه‌های قم در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور مطلوب است، اما بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از غفلت و بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

بهنام‌جو عدم رعایت فاصله طولی، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی را از عوامل اصلی بروز حوادث دانست و گفت: اصلاح رفتار رانندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به گستره شبکه راه‌های استان قم بیان کرد: در حوزه راهداری، این استان دارای ۲ هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی است.

استاندار قم افزود: وجود هشت راه مواصلاتی اصلی و چهار راه فرعی از جمله آزادراه قم تهران، بزرگراه قم ساوه، آزادراه قم کاشان، آزادراه قم گرمسار و بزرگراه قم سلفچگان اراک، اهمیت ایمنی تردد در این استان را دوچندان می‌کند.

بهنام‌جو همچنین با تبریک هفته حمل‌ونقل، راهداری و رانندگان، فعالیت‌های راهداران را مرتبط با جان و امنیت مردم دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در تمام فصول سال قدردانی کرد.

وی در پایان از همکاری فرماندهی انتظامی استان، پلیس راه و دستگاه‌های عضو ستادهای ترافیکی تقدیر کرد و گفت: هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود رضایتمندی عمومی داشته است.

کد خبر 6698060

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها