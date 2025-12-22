به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو پیش از ظهر دوشنبه در رزمایش راهداران قم با اشاره به اهمیت ارتقای فرهنگ ترافیکی اظهار کرد: آموزش‌های ترافیکی باید با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، محلات، رسانه ملی و شبکه‌های اجتماعی به‌صورت گسترده اجرا شود تا شاهد کاهش چشمگیر تصادف‌ها در سطح استان باشیم.

وی افزود: رویکرد مدیریت استان حمایت از تلاش‌های راهداران و نیروهای پلیس راه است و آموزش عمومی یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقای ایمنی جاده‌ها به شمار می‌رود.

استاندار قم با اشاره به علل بروز تصادف‌های جاده‌ای تصریح کرد: وضعیت راه‌های قم در مقایسه با بسیاری از استان‌های کشور مطلوب است، اما بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی ناشی از غفلت و بی‌توجهی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است.

بهنام‌جو عدم رعایت فاصله طولی، سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و بی‌توجهی به علائم راهنمایی و رانندگی را از عوامل اصلی بروز حوادث دانست و گفت: اصلاح رفتار رانندگان نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به گستره شبکه راه‌های استان قم بیان کرد: در حوزه راهداری، این استان دارای ۲ هزار کیلومتر راه شامل ۲۱۳ کیلومتر آزادراه، ۲۳۲ کیلومتر بزرگراه، ۱۵۴ کیلومتر راه اصلی، ۱۵۰ کیلومتر راه فرعی و یک‌هزار کیلومتر راه روستایی است.

استاندار قم افزود: وجود هشت راه مواصلاتی اصلی و چهار راه فرعی از جمله آزادراه قم تهران، بزرگراه قم ساوه، آزادراه قم کاشان، آزادراه قم گرمسار و بزرگراه قم سلفچگان اراک، اهمیت ایمنی تردد در این استان را دوچندان می‌کند.

بهنام‌جو همچنین با تبریک هفته حمل‌ونقل، راهداری و رانندگان، فعالیت‌های راهداران را مرتبط با جان و امنیت مردم دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در تمام فصول سال قدردانی کرد.

وی در پایان از همکاری فرماندهی انتظامی استان، پلیس راه و دستگاه‌های عضو ستادهای ترافیکی تقدیر کرد و گفت: هم‌افزایی میان این مجموعه‌ها نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ها و بهبود رضایتمندی عمومی داشته است.