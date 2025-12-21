زلنسکی: قادر به تأمین مالی ارتش ۸۰۰ هزار نفری نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین اعلام کرد که این کشور، حتی پس از پایان درگیری‌ها قادر نخواهد بود هزینه‌های یک ارتش ۸۰۰ هزار نفری را تأمین کند و به همین دلیل از شرکای غربی خود درخواست کمک مالی خواهد کرد.

وی افزود: پیشنهاد ما تشکیل ارتشی ۸۰۰ هزار نفری است، اما آیا اوکراین در صورت اجرای آتش‌بس می‌تواند چنین ارتشی را تأمین مالی کند؟ خیر، نمی‌تواند. ما منابع مالی لازم برای این کار را نداریم.

رئیس جمهوری اوکراین تصریح کرد: به همین دلیل، من در حال رایزنی برای تأمین بخشی از هزینه‌های ارتش اوکراین توسط شرکای غربی هستم.

زلنسکی تأکید کرد که تا زمانی که کی‌یف بتواند به‌طور مستقل هزینه‌های ارتش خود را تأمین کند، نیازمند کمک‌های مالی دیگر کشورهای غربی است.

بر اساس نسخه اولیه طرح صلح آمریکا، قرار بود شمار نیروهای ارتش اوکراین به ۶۰۰ هزار نفر کاهش یابد، اما کی‌یف و رهبران اروپایی بر لزوم حفظ ارتشی ۸۰۰ هزار نفری برای اوکراین اصرار دارند.