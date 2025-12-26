زلنسکی از برگزاری یک نشست اضطراری با ترامپ خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی میل در گزارشی نوشت: ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین، در حال آماده شدن برای سفر فوری به مارالاگو محل اقامت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فلوریدا است.

رسانه‌های اوکراینی، ۲۸ دسامبر را در صورت هماهنگ شدن زمینه‌های سفر، زمان احتمالی دیدار زلنسکی و ترامپ اعلام کردند.

رئیس جمهوری اوکراین گفت: درباره برگزاری دیداری در بالاترین سطح، با رئیس جمهوری آمریکا به توافق رسیده‌ایم. پیش از سال نو، می‌توان بسیاری از مسائل را حل‌وفصل کرد.

به نوشته روزنامه کی‌یف پست، انتظار می‌رود گفت‌وگوها در اقامتگاه ترامپ در فلوریدا بر ساختار، زمان‌بندی و محتوای یک چارچوب احتمالی برای آتش‌بس متمرکز باشد.