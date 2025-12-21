تسلیم شدن گروهی از نظامیان اوکراینی در محور سومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای امنیت روسیه اعلام کردند که گروهی از نظامیان اوکراینی وابسته به تیپ ۱۱۹ نیروهای مسلح این کشور از جمله یک فرمانده گروهان خود را تسلیم کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اوکراینی مذکور در نزدیک منطقه ویسوکوی واقع در محور سومی خود را تسلیم کردند.

نیروهای امنیت روسیه اعلام کردند که اوکراین در درگیری‌های این محور نیروهای زیادی از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه نیز تاکید کرد که نیروهای وابسته به این کشور موفق شدند کنترل منطقه وسوکوی را طی روز گذشته به دست بگیرند.