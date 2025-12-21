  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۸

تسلیم شدن گروهی از نظامیان اوکراینی در محور سومی

تسلیم شدن گروهی از نظامیان اوکراینی در محور سومی

نیروهای روسی از تسلیم شدن گروهی از نظامیان اوکراین در محور سومی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیروهای امنیت روسیه اعلام کردند که گروهی از نظامیان اوکراینی وابسته به تیپ ۱۱۹ نیروهای مسلح این کشور از جمله یک فرمانده گروهان خود را تسلیم کردند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اوکراینی مذکور در نزدیک منطقه ویسوکوی واقع در محور سومی خود را تسلیم کردند.

نیروهای امنیت روسیه اعلام کردند که اوکراین در درگیری‌های این محور نیروهای زیادی از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه نیز تاکید کرد که نیروهای وابسته به این کشور موفق شدند کنترل منطقه وسوکوی را طی روز گذشته به دست بگیرند.

کد خبر 6696906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها