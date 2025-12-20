زلنسکی: انتخابات تحت شرایط امنیتی فعلی قابل برگزاری نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: تصمیم اتحادیه اروپا در مورد تأمین مالی اوکراین، موضع ما را در مذاکرات تقویت می‌کند.

رئیس جمهور اوکراین در ادامه در تلاش برای فرار از برگزاری انتخابات در کشورش ادعا کرد: انتخابات تحت شرایط امنیتی فعلی قابل برگزاری نیست. رئیس جمهور روسیه نیز حق دخالت در نحوه برگزاری آن را ندارد. ما با طرف آمریکایی در مورد تضمین امنیت انتخابات صحبت کردیم و آنها می‌دانند که چگونه می‌توانند به ما کمک کنند. ما خواستار برگزاری انتخابات در اوکراین با امنیت کامل هستیم. هنوز هیچ توافق صلحی وجود ندارد و ممکن است وجود نداشته باشد.

اشاره ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به اعطای یک وام بدون بهره به کی یف در نشست هفته پیش سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

رهبران اتحادیه اروپا در جلسه صبح جمعه ۲۸ آذر به وقت محلی در شهر بروکسل بر سر اعطای این وام عظیم به اوکراین توافق کردند اما نتوانستند درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تامین این منابع به توافق برسند.

آنتونیو کوستا، رییس شورای اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما به توافق رسیدیم. تصمیم برای ارائه ۹۰ میلیارد یورو حمایت به اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶–۲۰۲۷ تصویب شد. ما تعهد دادیم و آن را عملی کردیم. سران اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را به مدت ۶ ماه تمدید کردند.