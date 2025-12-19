  1. بین الملل
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

ذوق زدگی «زلنسکی» از وعده وام ۹۰ میلیارد دلاری اروپا به کی‌یف

ذوق زدگی «زلنسکی» از وعده وام ۹۰ میلیارد دلاری اروپا به کی‌یف

رئیس جمهور اوکراین با ذوق زدگی از وعده وام ۹۰ میلیارد دلاری اروپا به کی یف گفت: تصمیم اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه در واکنش به تنش آفرینی جدید اتحادیه اروپا در ارائه وعده وام ۹۰ میلیارد دلاری به اوکراین برای جنگ با روسیه اعلام کرد: تصمیم اتحادیه اروپا برای حمایت از اوکراین تاریخی است.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص گفت: اروپا با این اقدام، در صورت طولانی شدن جنگ توسط روسیه، تضمین‌هایی راارائه می‌دهد. روسیه باید هزینه جنگ علیه اوکراین را بپردازد.

ولودیمیر زلنسکی در این خصوص ادعا کرد: مهم است که روسیه هزینه جنگی را که آغاز کرده بپردازد. اگر در اوکراین حاکمیتی وجود نداشته باشد، مسکو در اروپا نفوذ پیدا خواهد کرد!

سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز جمعه برای ارائه یک وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین به منظور پر کردن کسری بودجه قریب‌الوقوع آن به توافق رسیدند، اما در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین این منابع به توافق نرسیدند.

