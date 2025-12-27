به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین در مصاحبه با تارنمای آمریکایی آکسیوس گفت که امیدوار است در دیدار روز یکشنبه با دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، بر سر چارچوبی برای پایان دادن به جنگ به توافق برسد.
زلنسکی همچنین اعلام کرد در صورتی که روسیه با برقراری آتشبسی دستکم ۶۰ روزه موافقت کند، حاضر است طرح صلح اوکراین را به همهپرسی برگزار کند.
رئیسجمهوری اوکراین گفت همچنان مایل است در موضوع مناقشه سرزمینی به موقعیت بهتری دست یابد، اما اگر طرح مستلزم تصمیمی «بسیار دشوار» در این زمینه باشد، بهترین مسیر را برگزاری همهپرسی درباره کل طرح ۲۰ بندی صلح میداند.
زلنسکی گفت هدف دیدار روز یکشنبه با ترامپ این است که چارچوبی زمانبندی شده برای پایان جنگ تعیین شود.
او افزود: میخواهیم هرچه سریعتر کار را تمام کنیم و به همین دلیل میخواهیم در سطح رؤسای جمهوری مذاکره کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورکپست درباره شانس موفقیت مذاکرات صلح اوکراین گفت: فکر میکنم شانس خوبی برای موفقیت مذاکرات وجود دارد. من هشت جنگ را حلوفصل کردهام و این سختترینِ آنهاست. فکر میکنم این جنگ را هم میتوانیم پایان دهیم.
زلنسکی، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۴ دسامبر) از طرح ۲۰ مادهای خود برای صلح با روسیه رونمایی کرد. وی در این طرح، کماکان بر عقبنشینی نکردن از دونباس و حق داشتن ارتشی ۸۰۰ هزار نفری تاکید کرد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرح زلنسکی بهطور اساسی با طرح ۲۷ بندی که روسیه از اوایل دسامبر و طی هفتههای اخیر در تماسهای خود با طرف آمریکایی درباره آن گفتوگو کرده، تفاوت دارد.
