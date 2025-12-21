  1. بین الملل
کرملین به اظهارات زلنسکی علیه پوتین واکنش نشان داد

سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه (کرملین)، اظهارات رئیس‌جمهوری اوکراین علیه پوتین را ناشی از سردرگمی وی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین، اظهارات ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین درباره برگزاری انتخابات در این کشور را متناقض ارزیابی کرد.

پسکوف گفت: زلنسکی می‌گوید اجازه نخواهد داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در انتخابات دخالت کند اما همزمان از آمریکایی‌ها برای برگزاری انتخابات کمک می‌خواهد.

وی افزود: این بدان معناست که زلنسکی با دخالت آمریکایی‌ها مخالفتی ندارد، اما با دخالت روسیه مخالف است. این نشانه نوعی سردرگمی است.

دوره ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده است، اما کی‌یف با استناد به تداوم حکومت نظامی، از برگزاری انتخابات خودداری کرده است.

رئیس جمهوری روسیه، اخیراً گفته بود که بین پنج تا ده میلیون شهروند اوکراینی در روسیه زندگی می‌کنند و در صورت برگزاری انتخابات در اوکراین، باید امکان رأی دادن برای آنان فراهم شود.

