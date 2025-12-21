نماینده عراقی: حشد شعبی ضامن امنیت کشور مقابل تهدیدات تروریستی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مختار الترکمانی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که نیروهای حشد شعبی به مثابه ضامن امنیت این کشور در برابر تهدیدات تروریستی هستند.

وی افزود: این نیروها طی سال‌های گذشته ثابت کردند که یک نیروی ملی به شمار می‌روند و برای محافظت از کشور فداکاری می‌کنند. آنها در برابر خطرناک‌ترین حملات تروریست‌ها موفق عمل کرده‌اند.

الترکمانی بیان کرد: محافظت از این نیروها و حمایت از آنها وظیفه ملی به شمار می‌رود چرا که حشد شعبی امروزه رکن اساسی سیستم امنیتی عراق محسوب می‌شود و از این کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی محافظت می‌کند. تلاش‌ها برای هدف قرار دادن وجهه این نیروها نزد ملت عراق شکست خواهد خورد.