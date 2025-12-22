  1. بین الملل
کارشناس عراقی: آمریکا نمی‌تواند نیروهای حشد شعبی را منحل کند

کارشناس امور سیاسی عراق از مداخلات آمریکا در امور داخلی این کشور به ویژه تلاش برای انحلال نیروهای حشد شعبی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری کارشناس امور سیاسی عراق تاکید کرد که آمریکا نمی‌تواند نیروهای حشد شعبی را در این کشور منحل کند چرا که این نیروها بخشی از نهاد نظامی و امنیتی رسمی عراق هستند.

وی اضافه کرد: مداخلات آمریکا در روند تصویب قوانین داخلی عراق ننگ‌آور و مردود است. این اقدامات به جایگاه نهادهای امنیتی عراق لطمه وارد می‌کند و نمی‌توان در برابر آنها سکوت کرد.

الضاری بیان کرد: آمریکا از طریق این اقدامات قصد دارد ثبات و امنیت عراق را هدف قرار دهد. انحلال نیروهای حشد شعبی تنها از همان طریقی صورت می‌گیرد که انحلال دیگر نهادهای امنیتی مانند ارتش و پلیس انجام می‌شود و آمریکا نمی‌تواند این نیروها را منحل کند.

