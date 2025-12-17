انجام عملیات امنیتی حشد شعبی عراق در جنوب غرب کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، تیپ ۶۱ فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله حشد شعبی عراق یک عملیات امنیتی مشترک در مناطق الاطباء، الخلف و الخضر و تعدادی از مناطق شهر الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک انجام داد.
این عملیات با مشارکت پلیس محلی، پلیس دولت فدرال و دیگر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در چارچوب هماهنگی عالی میان نیروهای امنیتی صورت گرفت.
هدف از انجام این عملیات پیگرد افراد تحت تعقیب و تقویت امنیت و ثبات در مناطق مذکور اعلام شده است.
در این بیانیه آمده است که این عملیات در چارچوب تلاشهای مستمر نیروهای حشد شعبی و دیگر نهادهای امنیتی برای تحکیم امنیت و گسترش ثبات در تمامی بخشها انجام شده است.
نظر شما