۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

انجام عملیات امنیتی حشد شعبی عراق در جنوب غرب کرکوک

منابع وابسته به حشد شعبی عراق از انجام عملیات مشترک با پلیس و دیگر نهادهای امنیتی این کشور در جنوب غرب کرکوک با هدف تقویت امنیت و ثبات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حشد شعبی عراق، تیپ ۶۱ فرماندهی عملیات شمال و شرق دجله حشد شعبی عراق یک عملیات امنیتی مشترک در مناطق الاطباء، الخلف و الخضر و تعدادی از مناطق شهر الحویجه در جنوب غرب استان کرکوک انجام داد.

این عملیات با مشارکت پلیس محلی، پلیس دولت فدرال و دیگر دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در چارچوب هماهنگی عالی میان نیروهای امنیتی صورت گرفت.

هدف از انجام این عملیات پیگرد افراد تحت تعقیب و تقویت امنیت و ثبات در مناطق مذکور اعلام شده است.

در این بیانیه آمده است که این عملیات در چارچوب تلاش‌های مستمر نیروهای حشد شعبی و دیگر نهادهای امنیتی برای تحکیم امنیت و گسترش ثبات در تمامی بخش‌ها انجام شده است.

