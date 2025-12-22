  1. بین الملل
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

نماینده عراقی: باید نیروهای خارجی را از کشور بیرون کنیم

نماینده پارلمان عراق بر ضرورت خروج نیروهای خارجی از این کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، مهدی تقی نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که این کشور باید به تمام اشکال اشغالگری پایان دهد چرا که حاکمیت ملی جز با پایان حضور خارجی‌ها در عراق محقق نخواهد شد.

وی اضافه کرد: اشغالگری با هر عنوان و بهانه‌ای حاکمیت ملی عراق را نقض کرده و خواست مردم این کشور را زیر پا می‌گذارد.

این نماینده عراقی بیان کرد: در مرحله آتی باید شاهد اتخاذ یک موضع ملی یکپارچه برای بیرون راندن عناصر خارجی از عراق باشیم. کشور ما قدرت کافی برای اداره امور داخلی و خارجی خود را به دور از مداخلات دیگر کشورها دارد.

