عبداللطیف رشید: عراق از دوران سخت عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، عبداللطیف جمال رشید، رئیسجمهور عراق، در مراسم رسمی به مناسبت یکم رجب، سالروز شهادت آیتالله العظمی سید محمدباقر حکیم و «روز شهید عراقی» که در دفتر جریان حکمت ملی عراق در بغداد برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: عراق شرایط دشواری را پشت سر گذاشته است. ما امروز برای پاسداشت روز شهید عراق گرد هم آمدهایم؛ مناسبتی که هدف آن جاودانه ساختن فداکاریهایی است که ملت ما در راه آزادی، دموکراسی و مبارزه با دیکتاتوری تقدیم کرده است.
عبداللطیف رشید با اشاره به عبور از سختیهای فراوان در عراق تصریح کرد: ما با افتخار، سالگرد شهادت سید محمدباقر حکیم را گرامی میداریم؛ شخصیتی بزرگ، مذهبی و ملی که عمر خود را صرف مبارزه با دیکتاتوری کرد.
وی ادامه داد: آیتالله العظمی سید محمدباقر حکیم، یکی از ستونهای فعالیت سیاسی ملی پس از سال ۲۰۰۳ بود که نقش مهمی در ایجاد دولت، تثبیت و نهادینه کردن فرآیند دموکراتیک و دفاع از وحدت و حاکمیت عراق ایفا کرد. او عراقیها را گرد هم آورد و در سختترین شرایط، حکمت، تدبیر، منطق و گفتگو را بر هر چیز دیگری ارجحیت داد.
رئیسجمهور عراق با اشاره به توانمندیهای دولت و ملت عراق تأکید کرد: عراق از تلاطم دوران سخت گذر کرده و اکنون به ساحل امنیت و ثبات رسیده است؛ در نتیجه، مستحکم ساختن پایههای دموکراسی، رسالتی ملی و وظیفهای میهنی است.
وی در ادامه، زنده نگه داشتن یاد و خاطره علما، شخصیتهای ملی بزرگ و فداکاریهای آنها را برای نسلهای آینده، به عنوان بخشی از تاریخ و هویت کشور، یک وظیفه ملی دانست.
عبداللطیف رشید با اشاره به اینکه عراق در دهههای گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته است، گفت: فرزندان ملت عراق از جمله تمامی نیروهای امنیتی در ارتش، پلیس، حشد شعبی و نیروهای پیشمرگه، جانفشانیهای بسیاری در این راه انجام دادهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اینکه کشور به ثبات و استقرار دست یافته است، خاطرنشان کرد: شایسته است همگان برای تداوم این وضعیت تلاش کنند؛ این امر ایجاب میکند که تلاشها دوچندان شده، مسائل معلقمانده حلوفصل گردند و مسیر پیشرفت و شکوفایی ادامه یابد.
رئیسجمهور عراق افزود: فرزندان ملت ما با برگزاری انتخابات موفق مجلس نمایندگان، دستاورد بزرگی را محقق کردند. آنها از این طریق پایبندی خود را به مبانی و اصول دموکراسی نشان دادند و حقوق خود را برای تشکیل قوای مجریه و مقننه دنبال کردند تا اراده و صداقت عراقیها را به نمایش بگذارند. آنها با این اقدام به دنبال تحقق آرزوها و مطالبات خود برای داشتن یک زندگی کریمانه و شریف بودهاند.
عبداللطیف رشید در پایان تأکید کرد: تثبیت فرآیند دموکراتیک، یک وظیفه ملی است که از طریق پایبندی به قانون اساسی و اجرای آن در موعد مقرر محقق خواهد شد. از این رو، ما خواستار یکپارچگی و همافزایی تلاشها برای حرکت به سوی تشکیل دولتی هستیم که نماینده همه عراقیها باشد؛ دولتی که بتواند آرزوهای آنها را در عراقی شکوفا، مرفه و پیشرفته محقق سازد، امنیت و ثبات را نهادینه کرده، با فساد مبارزه کند و سطح معیشت و خدماترسانی مناسب را در بخشهای مختلف از جمله بهداشت و آموزش ارتقا دهد.
رئیس پارلمان عراق: باید اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود
محمود المشهدانی، رئیس پارلمان عراق، نیز در این مراسم گفت: شهادت سید محمدباقر حکیم یک نقطه عطف در تاریخ عراق جدید بوده است.
وی با تأکید بر جایگاه ملی شهید حکیم اظهار داشت: سید محمدباقر حکیم تنها یک رهبر دینی و سیاسی نبود، بلکه نمادی ملی به شمار میرفت که برای کرامت مردم عراق مبارزه کرد. شهید حکیم نقش مؤثری در تحکیم ارزشهای عدالت، همزیستی مسالمتآمیز و شکلگیری یک دولت قانونمدار در عراق ایفا کرد. ضروری است از دستاوردهایی که با خون شهدا به دست آمده است، حفاظت شود و روند تشکیل دولت با تسریع و در چارچوب احترام به زمانبندیهای قانون اساسی دنبال شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خون شهدا چراغی است که مسیر ساختن عراقی قدرتمند را برای ما روشن میکند. باید اختلافات سیاسی کنار گذاشته شود و عراق از کشوری متشکل از اقشار مختلف، به کشوری با حقوق برابر شهروندی تبدیل شود. ما خواهان ثبات و احترام بینالمللی برای عراق هستیم. پایبندی به قانون اساسی، ضامن ثبات و آینده عراق است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق: سید حکیم صدای حق در دوران استبداد و پرچم مقاومت در برابر طاغوت بود
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز در این مراسم گفت: امروز روز شهادت آیتالله سید محمدباقر حکیم است؛ رهبری ملی که از عراق، مردم آن و هویت این کشور دفاع کرد. سید حکیم صدای حق در دوران استبداد و پرچم مقاومت در برابر طاغوت بود و در سالهای زندگی در تبعید نیز دغدغههای عراق را بر دوش میکشید. سید محمدباقر حکیم، شعار وحدت ملی و ساختن کشور بر پایه عدالت را سرلوحه خود قرار داده بود.
زیدان در ادامه با گرامیداشت یاد شهدای عراق اظهار داشت: با افتخار از شهدای عراق یاد میکنیم؛ شهدایی که با خون خود کرامت عراق را ترسیم کردند. یاد کردن از شهدا، تجدید عهد با آنان و تأکید بر این واقعیت است که ما از ارزشهایی که شهدا به خاطر آن جان خود را فدا کردند، محافظت میکنیم. مسئولیت ما در قبال شهدا تنها به سخن گفتن درباره آنان محدود نمیشود، بلکه شامل رسیدگی به خانوادههای شهدا، ارج نهادن به فداکاریهای آنان و جاودانه کردن یاد و خاطرهشان در ذهن نسلهای آینده است. ما همچنین موظفیم از میهن خود پاسداری کنیم، کشور را بسازیم و از حاکمیت آن محافظت کنیم.
