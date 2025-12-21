به گزارش خبرگزاری مهر، قوانین اتحادیه جهانی کشتی برای مسابقات ۲۰۲۶ با تغیرات همراه شده است و این اتحادیه طی نامه‌ای به فدراسیون‌های ملی برخی تغییرات قوانین داوری را اطلاع داد. یکی از اتفاقاتی که در قوانین جدید اتحادیه جهانی رخ داده است، کاهش چشمگیر تعداد داوران بین‌المللی ایران. پیش از این، ایران ۱۱۵ داور بین‌المللی داشت که حالا این تعداد به ۹۲ نفر کاهش یافته است.

با این حال، در فهرست جدید اعلام شده توسط کمیسیون داوران اتحادیه جهانی، هیچ تغییری در وضعیت داوران S۱ و درجه یک ایران دیده نمی‌شود. ایران همچنان محمد مصلایی‌پور، نیما صادقی، سعید عباسی، مهدی بشیرزاده و کامران سلطانی‌زاده را در میان داوران S۱، که بالاترین رتبه داوری است، دارد. اما برخی از داوران درجه دو به درجه سه تنزل پیدا کرده‌اند و تعداد زیادی از داوران درجه سه ایران هم از فهرست بین‌المللی حذف شده و به داوران ملی تغییر وضعیت داده‌اند.

این اتفاق در حالی رخ داده که کشتی ایران به دلیل مشکلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، بسته شدن سفارتخانه‌ها و مشکلات در ارسال داوران به رویدادهای بین‌المللی، بسیاری از مسابقات سال ۲۰۲۵ را از دست داد.