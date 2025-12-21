گودرزی: به زمان نیاز داریم تا به سمت سبک اصلی کشتی ایران برویم

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق گودرزی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان که مدال‌های المپیک و جهان را در کارنامه خود دارد گفت: سال‌ها به‌عنوان شاگرد غلام محمدی در تیم ملی حضور داشتم و حق استادی گردن بنده دارند و اینکه بنده را به جای خود به‌عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان به فدراسیون معرفی کردند نشانه بزرگمنشی دید فنی او است و من هم در تمام امور از او به‌عنوان مدیر فنی تیم‌های پایه مشورت و کمک‌های لازم را می‌گیرم.

وی ادامه داد: از فدراسیون کشتی نیز ممنونم که بنده اعتماد کرد. اینکه فدراسیون به دنبال استفاده از نسل جوان قهرمانان کشتی در کادر فنی تیم‌های ملی و ایجاد نسل جدیدی از مربیان برای آینده کشتی کشور است، حرکت هوشمندانه و قابل تقدیر است.

گودرزی افزود: البته بنده به‌عنوان نماینده از کل مربیان سازنده کشور در تیم‌های ملی حضور دارم و قطعاً بار اصلی کشتی کشور و سازندگی کشتی گیر بر دوش این عزیزان است. بیشتر تمرکز ما بر روی زیرگیری از هر دو پا و خاک کردن خواهد بود. البته کار در رده‌ی سنی نوجوانان سخت است چراکه پختگی لازم را ندارند و ۲ تا ۳ سال زمان نیاز دارد تا بتوانیم شیوه کار را عوض کنیم و به سمت سبک اصلی کشتی ایرانی برویم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ادامه داد: مسابقات کشتی قهرمانی کشور نوجوانان در بهمن ماه برگزار می‌شود و پس از آن ما اردوهای خود را با حضور نفرات برتر آغاز می‌کنیم. حضور در جام پیروزی و جام موحد و در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا که خردادماه در ویتنام برگزار می‌شود و مسابقات قهرمانی جهان که مردادماه ۱۴۰۵ در کشور آذربایجان برگزار می‌شود، در دستور کار قرار دارد. تمام تلاش خود را در اردوهای تیم ملی به کار خواهیم بست که بار دیگر تیم کشتی آزاد نوجوانان بر سکوی نخست جهان بایستد.