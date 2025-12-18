صادق گودرزی سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان، که به تازگی حکم سرمربیگری تیم نوجوانان را دریافت کرده بود به فدراسیون کشتی پیشنهاد داد تا به منظور حفظ سرمایه‌های کشتی کشور و پشتوانه سازی برای مربیگری تیم ملی، صادق گودرزی قهرمان جهان و المپیک به‌عنوان سرمربی تیم نوجوانان انتخاب شود که فدراسیون کشتی با این پیشنهاد موافقت و گودرزی را به‌عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد.

غلامرضا محمدی نیز به‌عنوان مدیر فنی تیم‌های کشتی پایه (نونهالان و نوجوانان) و مشاور فنی رئیس فدراسیون کشتی منصوب شد.

غلام محمدی پس از قبول مسئولیت گفت: به همین منظور به فدراسیون کشتی پیشنهاد دادم تا از صادق گودرزی قهرمان جهان و المپیک به‌عنوان سرمربی نوجوانان استفاده شود چراکه وی بهترین گزینه برای این رده محسوب می‌شود و بنده هم کنار این بزرگواران هستم.

وی ادامه داد: وقتی این پیشنهاد را به فدراسیون دادم، رئیس فدراسیون هم موافقت کرد و من فکر کردم مسئولیتم کم شده اما بلافاصله رئیس فدراسیون مسئولیت سنگین‌تر و بیشتری برگردن من گذاشت و آن هم مشاوره در امور فنی و حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور در تبریز و قهرمانی جوانان کشور که در هفته‌های آینده برگزار می‌شود بود.

محمدی خاطرنشان کرد: هدف همه ما اعتلا و رشد کشتی کشور و افتخارآفرینی قهرمانان ما در میادین مهم و اهتزاز پرچم ایران است و بنده خود را عضو کوچکی از جامعه کشتی و خدمتگزار کشتی و مردم می‌دانم.