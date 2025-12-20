دعوت رنگرز از ۳۰ فرنگی کار به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان روزهای یک لغایت ۹ دی ماه در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) محمدرضا توکلیان (فارس)
۶۰ کیلوگرم: علی احمدی وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) پویا ناصرپور (خوزستان)
۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس) میثم دلخانی (فارس) رضا بهمنی (فارس)
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد (خوزستان) محمد کمالی (فارس) محمد اسکندری (اصفهان)
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم) امید بهمنی (فارس)
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو (مازندران) امیرمهدی سعیدی نوا (قم) امیر عبدی (قم) اهورا بویری (خوزستان)
۸۲ کیلوگرم: ابوالفضل مهمدی (خوزستان) محمدامین حسینی (خوزستان) محمد ارجمند (فارس)
۸۷ کیلوگرم: بهروز هدایت (کرمانشاه) محمدحسین استاد محمد معمار (تهران)
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان) ناصر علیزاده (مازندران) امیررضا مرادیان (تهران)
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی (مازندران) محمدسروش رنجبر (همدان) آرمان طهماسبی (کردستان)
مربیان: حسن حسین زاده – مجید رمضانی – فرشاد علیزاده – بابک ولی محمدی (خوزستان) محمدعلی چمیانی (فارس)
