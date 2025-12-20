تغییر قوانین کشتی توسط اتحادیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون کشتی، کمیسیون داوران با همکاری روابط بین‌المل، این تغییرات قوانین را ترجمه و به شرح زیر اعلام کرد:

۱- تغییر منطقه امنیتی بین دو تشک : از ۲ متر به حداقل ۱ متر.

۲- در مسابقاتی که زیر ۶ نفر برگزار می‌شود، در صورتی‌که مسابقه طی دو روز برنامه‌ریزی شود، برای روز دوم نیز تمامی کشتی‌گیران بایستی وزن خود را تحویل دهند، حتی کشتی گیرانی که در روز دوم و دیدار نهایی کشتی ندارند.

۳- تحت هیچ شرایطی کشتی‌گیر شخصاً نمی‌تواند کشتی را قطع نماید، در غیر این صورت مانند شرایط فرار از فن، در دفعه اول تذکر و در صورت تکرار با اخطار و ۱ امتیاز جریمه خواهد شد.

۴- در صورتی‌که زمان ۴ دقیقه مربوط به خونریزی به پایان برسد، ولی درمان کشتی‌گیر تکمیل شده باشد (خونریزی بند آمده باشد) کشتی‌گیر می‌تواند مسابقه خود را ادامه دهد ولی در صورت اولین مشاهده مجدد خونریزی کشتی‌گیر مصدوم بازنده اعلام خواهد شد.

۵- در مبحث دخالت مستقیم سرپرست فنی، علاوه بر موارد ذکر شده در کتاب قانون، سرپرست فنی در خصوص ضربه فنی قطعی که اعلام نشده و رفتارهای وحشیانه، می‌تواند مستقیم مداخله نماید.

۶- در زمانیکه تیم داوری تشخیص بدهد که برتری فنی انجام شده است و کشتی را در حالت خاک قطع نماید، در صورتیکه بعد از مشورت یا چلنج مشخص شود که برتری فنی صورت نگرفته است، شروع مجدد در حالت خاک خواهد بود.

۷- در زمانیکه تیم داوری مسابقه را به جهت انجام ریسک قطع نماید، در صورتیکه بعد از مشورت یا چلنج مشخص شود که ریسک نبوده است، شروع مجدد در حالت خاک خواهد بود.

۸- قانون بازنده شدن کشتی‌گیر در کشتی فرنگی بعد از ۲ بار خطای پا توسط کشتی‌گیر مدافع حذف گریده شده است و خطای پای مدافع در کشتی فرنگی مانند خطاهای دیگر مربوط به مدافع جریمه خواهد شد.

۹- قانون ۱-۱ در کشتی فرنگی به شرح ذیل می‌باشد:

- چنانچه مسابقه با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد و هر دو این امتیاز کسب شده، از طریق پاسیو باشد کشتی گیری که امتیاز اول را کسب کرده باشد برنده مسابقه خواهد بود.

- اگر مسابقه با نتیجه ۱-۱ به پایان برسد، اما اولین امتیاز به دست آمده فنی نباشد (به دلیل پاسیو بودن حریف، چلنج ناموفق و یا شرایط مشابه کسب شده باشد) و دومین امتیاز، امتیاز فنی باشد، در این شرایط امتیاز فنی ارزش بالاتری از امتیاز غیر فنی خواهد داشت و برنده کشتی گیری است که امتیاز آخر را کسب کرده باشد (امتیاز فنی را کسب کرده است)

۱۰- در شرایطی که کشتی‌گیر مدافع در منطقه زون زانوی خود را روی تشک قرار دهد و در همان حالت بیرون رود، این حالت ۱ امتیاز برای کشتی گیر مقابل در بر دارد.

۱۱- در هنگام اجرای فن صحیح، هنگامی که مجری بتواند با اجرای فن پرتابی کشتی‌گیر مدافع را تنها به یکی از حالتهای دمر (روی شکم) یا جانبی (روی پهلو) بر روی تشک پرتاب نماید (با از دست دادن کنترل کشتی گیر مدافع) ۲ امتیاز برای او در بر دارد.

۱۲- در کشتی آزاد نیز در حالت خاک کشتی‌گیر مدافع نمی‌تواند با بستن دو دست دفاع نماید.

۱۳- پا روی پا گذاشتن تنها در کشتی فرنگی خطا می‌باشد.

ضمناً با توجه به اینکه در برخی از بندهای این قوانین ابهاماتی وجود دارد، باید در اولین مسابقه رسمی سال ۲۰۲۶ اتحادیه، این قوانین اجرا و مورد بررسی قرار گیرد.