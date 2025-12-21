  1. سیاست
  2. مجلس
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

قالیباف: مجلس پیگیر مهار گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم است

قالیباف: مجلس پیگیر مهار گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی‌های مردم درباره گرانی‌های افسارگسیخته، گفت: مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: فرا رسیدن شب یلدای ایرانی و همزمانی این جشن ملی با حلول ماه پرفیض و پربرکت رجب و اعیاد این ماه را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می‌گویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: خدای مهربان را شاکریم که در روزهای گذشته پهنه سرزمینی ایران عزیزتر از جان، از بارش گسترده برف و باران بهره‌مند شد و خاک تشنه ایران جانی دوباره گرفت.

قالیباف با بیان اینکه آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی است، افزود: افزایش قیمت ارز و طلا یا به‌عنوان بخشی از دلایل و یا به‌عنوان بهانه‌ای برای گرانی‌ها مطرح می‌شود و از همین رو وظیفه خود می‌دانم به اطلاع ملت شریف ایران برسانم که مجلس شورای اسلامی با جدیت این مسئله را پیگیری کرده و خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در هفته‌ای که نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جمعی دیگر از نمایندگان، جلسات متعددی با وزرا و اعضای هیئت دولت برگزار کردیم و موضوع گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته جاری نیز جلسه نظارتی روز سه‌شنبه با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار خواهد شد که محور آن جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز است.

قالیباف تأکید کرد: بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد، برای دستیابی به کمترین زمان و کمترین تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و چنانچه اصلاحات ضروری از سوی دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجلس ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند بود.

کد خبر 6696644
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها