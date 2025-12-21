به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: فرا رسیدن شب یلدای ایرانی و همزمانی این جشن ملی با حلول ماه پرفیض و پربرکت رجب و اعیاد این ماه را به ملت شریف ایران تبریک و تهنیت می‌گویم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور، اظهار کرد: خدای مهربان را شاکریم که در روزهای گذشته پهنه سرزمینی ایران عزیزتر از جان، از بارش گسترده برف و باران بهره‌مند شد و خاک تشنه ایران جانی دوباره گرفت.



قالیباف با بیان اینکه آنچه امروز اهمیت بیشتری دارد، دغدغه‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی است، افزود: افزایش قیمت ارز و طلا یا به‌عنوان بخشی از دلایل و یا به‌عنوان بهانه‌ای برای گرانی‌ها مطرح می‌شود و از همین رو وظیفه خود می‌دانم به اطلاع ملت شریف ایران برسانم که مجلس شورای اسلامی با جدیت این مسئله را پیگیری کرده و خواهد کرد.



وی تصریح کرد: در هفته‌ای که نمایندگان مجلس در حوزه‌های انتخابیه پیگیر مسائل منطقه‌ای بودند، اینجانب به‌عنوان رئیس مجلس به همراه رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و جمعی دیگر از نمایندگان، جلسات متعددی با وزرا و اعضای هیئت دولت برگزار کردیم و موضوع گرانی‌ها و افزایش قیمت ارز را به صورت دقیق مورد بررسی قرار دادیم.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هفته جاری نیز جلسه نظارتی روز سه‌شنبه با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برگزار خواهد شد که محور آن جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز است.



قالیباف تأکید کرد: بدیهی است در صورتی که این اقدامات به نتیجه نرسد، برای دستیابی به کمترین زمان و کمترین تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت خواهد بود و چنانچه اصلاحات ضروری از سوی دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجلس ناچار به آغاز فرآیند استیضاح خواهند بود.