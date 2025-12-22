  1. سیاست
  2. مجلس
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

قالیباف: برای حل مشکلات مردم باید بر تحقق برنامه هفتم تمرکز کنیم

قالیباف: برای حل مشکلات مردم باید بر تحقق برنامه هفتم تمرکز کنیم

رئیس مجلس گفت: میثاق هر سه قوه تحقق احکام برنامه هفتم است و اگر همه بر اجرا و تحقق احکام و اهداف اصلی برنامه تمرکز کنیم، بخش زیادی از مشکلات معیشتی مردم حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست شورای هماهنگی که صبح امروز (دوشنبه، اول دی ماه ۱۴۰۴) در بهارستان برگزار شد، با بیان اینکه مقام معظم رهبری در یکی از فرمایشات خود فرموده‌اند که کشور نباید در حالت «نه جنگ، نه صلح» نگاه داشت، گفت: براساس این راهبرد، امور کشور باید به گونه‌ای مدیریت شود که مردم بتوانند زندگی خود را در بخش‌های مختلف به ویژه بازار، اقتصاد، سیاست و غیره به صورت عادی پیش ببرند و معطل نمانند.

قالیباف با بیان اینکه اگر اجرا و تحقق احکام فقط ۳۰ ماده از ۱۲۰ ماده برنامه هفتم پیشرفت در اولویت پیگیری و نظارت کمیسیون‌ها قرار گیرد، می‌تواند بخش اعظمی از این قانون را به عنوان میثاق ملی محقق کند، اظهار کرد: همچنین باید حدود ۱۲ کار اصلی از این بین انتخاب شده و به صورت اولویت درآید تا با هم افزایی بتوانیم اهداف آن را به نفع معیشت و آرامش مردم محقق کنیم.

کد خبر 6698285
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      1 2
      پاسخ
      فقط باید به خاطر بیچاره کردن مردم در سال ۹۹ عذر خواهی و جبران کنید بعد مردم یواش یواش اعتماد می کنند و دلار و طلا نمی خرن
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      2 2
      پاسخ
      جناب آقای قالیباف ، هر کاری بکنید که در راس آن ، رفع تحریم‌ها نباشد ، رفتن به بی‌راهه است . امکان ندارد بدون رفع تحریم‌های ظالمانه بتوانید مشکلات اقتصادی کشور را حل کنید . برنامه هفتم و قانون بودجه ، همه خوب هستند به شرط آنکه شرایط اقتصادی کشور از بحران بسیار شدید فعلی خارج شود و تنها راه آن هم رفع تحریم‌هاست و لاغیر .
      • IR ۱۸:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        2 0
        اعتماد مردم را برگردونند و از ظرفیت داخلی استفاده کنند هیچ تحریمی جلودار نیست همین امروز در یک ساعت ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای بنگاه تولیدی از بورس تامین مالی شد همین تامین مالی از بانک ماه ها با سودهای نجومی طول می کشید ولی این کار فقط در یک ساعت انجام گرفت پس مطمئن باش تحریم داخلی بزرگ‌ترین تحریم هاست!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها