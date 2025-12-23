حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، تأکید کرد که این طرح با دو هدف اصلی دنبال می‌شود: نخست، حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد، و دوم، جلوگیری از افزایش پایه پولی و تبعات تورمی ناشی از پرداخت یارانه نقدی.

وی با بیان اینکه «اصطلاح دهک‌بندی» معیار دقیقی برای سنجش وضعیت معیشتی خانوارها نیست، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است تا بر اساس بسته کالری مورد نیاز خانوار و ارزش غذایی مورد نیاز هر فرد در شبانه‌روز اقدام کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: حمایت معیشتی که به صورت کالابرگ ارائه می‌شود، نباید به شکل نقدی وارد بازار شده و باعث افزایش پایه پولی و تورم شود. در طرح کالابرگ الکترونیکی، اقلام مورد نیاز اقشار هدف تعریف شده و مردم در فروشگاه‌های مشخص می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را دریافت کنند. بنابراین پول نقدی در اختیار آنان قرار نمی‌گیرد و حمایت‌ها کاملاً کالایی است.

وی همچنین تأکید کرد: این روش علاوه بر حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، در راستای حمایت از تولید داخلی نیز هست، چرا که به جای تزریق نقدینگی به بازار، حمایت‌ها به صورت غیرمستقیم به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی می‌رسد. به این ترتیب هم به تولید کمک می‌شود، هم اشتغال ایجاد می‌شود و هم رونق اقتصادی شکل می‌گیرد.

با این حال، وی برخی ایرادات موجود در اجرای طرح را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: متأسفانه کیفیت برخی کالاها مناسب نیست یا قیمت برخی اقلام به دلیل قرار گرفتن در سبد کالابرگ افزایش یافته است. همچنین لازم است اختیار بیشتری به مردم داده شود تا بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب کنند و صرفاً محدود به فهرستی نباشند که دولت تهیه کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت رفع نواقص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی توسط دولت، توضیح داد: با توجه به اینکه منابع اجرای طرح کالابرگ در بودجه سالانه مشخص شده، نباید وقفه‌ای در پرداخت آن ایجاد شود.

وی با اشاره به اهمیت پایداری این نوع حمایت‌ها، گفت: نباید در پرداخت کالابرگ کم‌کاری شود، چرا که بسیاری از خانوارها تنها امیدشان به کالابرگ ماهانه است. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.