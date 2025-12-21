به گزارش خبرنگار مهر، فرایند ثبت نام سال تحصیلی جدید جامعه الزهرا (س) به عنوان بزرگترین حوزه علمیه خواهران، از ۱۶ آذر آغاز شد.
مدیران این نهاد حوزوی برای انتقال پیام پذیرش طلاب به جامعه، در ابتکاری طرح سفیران جامعه الزهرا (س) را طراحی کردند.
این طرح که با هدف مردمی سازی فرایند اطلاع رسانی اجرا میشود تلاش دارد اساتید، مبلغان، دانش آموختگان و فعالان فرهنگی را در قالب حلقههای میانی اطلاع رسانی ساماندهی کند تا این افراد به صورت چهره به چهره، بانوان مستعد و علاقه مند به تحصیل در حوزه علمیه را راهنمایی و تشویق کنند.
در حال حاضر ثبت نام از علاقه مندان برای شرکت در طرح سفیران جامعه الزهرا (س) آغاز شده است. حلقههای میانی در این طرح ضمن دریافت بستههای اطلاع رسانی و پوسترهای رسمی پذیرش طلاب در جامعه الزهرا (س)، در مدارس، مساجد، مراکز فرهنگی و آموزشی و اجتماعی حضور پیدا میکنند و به معرفی ظرفیتها، مزیتها و مسیر طلبگی در این حوزه علمیه میپردازند.
